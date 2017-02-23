Atina'da Daha İyi Çalışma Koşulları İçin Gösteri

Yunanistan'da aralarında polis, sahil güvenlik ve itfaiyecilerin bulunduğu kamu çalışanları daha iyi çalışma şartları için gösteri düzenledi.

YUNAN POLİSLER, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ VE İTFAİYECİLER DAHA İYİ ÇALIŞMA KOŞULLARI İÇİN GÖSTERİ DÜZENLEDİ

RODOP EMNİYET ÇALIŞANLARI DERNEĞİ BAŞKANI CACANA: "BÜTÇE KESİNTİLERİNE SON VERİLMESİNİ İSTİYORUZ. DAHA FAZLA ÇALIŞANA VE DAHA İYİ ŞARTLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Atina, 23 Şubat 17 : Yunanistan'da aralarında polis, sahil güvenlik ve itfaiyecilerin bulunduğu kamu çalışanları daha iyi çalışma şartları için gösteri düzenledi.

Başkent Atina'nın Sintagma Meydanı'nda üniformalarıyla toplanan iki binin üzerinde gösterici, bütçe kesintileri ve kötü çalışma şartlarını protesto etti.

Hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı slogan atan göstericiler, "Sizi koruyanları koruyun", "Haklarınızı koruyun, hayatlarınızı koruyun" şeklinde pankartlar taşıdı.

Rodop Emniyet Çalışanları Derneği Başkanı Stavroula Cacana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bütçe kesintilerine son verilmesini istiyoruz. Daha fazla çalışana ve daha iyi şartlara ihtiyacımız var." dedi.

Cacana, hükümetin bir kez daha bu talepler için kendilerini sokağa dökmek zorunda bıraktığını belirterek, "Bu talepler hükümettekiler muhalefetken destekledikleri vaatlerdi ama hükümet sözlerini tutmadı. Daha iyi güvenlik sağlamamız için bunlara ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Yunanistan'da binlerce kamu çalışanı, ekonomik kriz nedeniyle işlerini kaybetti. İşlerini koruyan memurların gelirleri ise kemer sıkma önlemleri sonucu kesintilerle önemli ölçüde azaldı.

(AA/RU/HA)