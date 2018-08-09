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Atina'daki Yangında Ölenlerin Sayısı 93 Oldu

Atina'daki Yangında Ölenlerin Sayısı 93 Oldu

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:35
Atina'daki Yangında Ölenlerin Sayısı 93 Oldu

MATİ BÖLGESİNDE YARALANAN VE ATİNA SİSMANOGLİO HASTANESİ’NDE TEDAVİ GÖREN 78 YAŞINDAKİ BİR KADININ HAYATINI KAYBETMESİYLE ÖLÜ SAYISI 93'E YÜKSELDİ

KATHİMERİNİ GAZETESİNE GÖRE, YANGIN, PENDELLİ DAĞI’NDA BİR KİŞİNİN TOPLADIĞI KURU DALLARI ATEŞE VERMESİYLE ÇIKTI

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 93’e çıktığı bildirildi.

Yunanistan Ulusal Sağlık Merkezi’nden yapılan açıklamada, Doğu Attika’da 23 Temmuz’da çıkan yangında Mati bölgesinde yaralanan ve Atina Sismanoglio Hastanesi’nde tedavi gören 78 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 93 olduğu açıklandı.

Yangında yaralanan 34 kişinin tedavisinin sürdüğü, bunlardan ağır yaralı 8’inin yoğun bakım ünitelerinde tutulduğu ifade edildi.

İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada da, adli tıp kurumuna sevk edilen 92 cesetten 81’inin kimliklerinin belirlendiği, diğerleriyle ilgili çalışmaların sürdüğü duyuruldu. DNA’ları belirlenen ancak yakınları tarafından aranmayan kimilerinin ise bekletildiği belirtildi.

Öte yandan, Kathimerini gazetesi, İtfaiye Teşkilatının Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğünce sürdürülen soruşturmada, yangının, Pendelli Dağı’ndaki Dau bölgesinde bir kişinin topladığı kuru dalları ateşe vermesiyle çıktığının tespit edildiğini yazdı.

Gazete, İtfaiye Teşkilatının, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerini tamamladığını ve Atina savcılığına sunmak üzere rapor hazırladığını belirtti. Haberde, yangına sebep olan  kişinin yaktığı ateşin büyüdüğünü görünce üzerine su dökerek, taşlarla örtmeye çalıştığına dair tanık ifadelerinin bulunduğu ileri sürüldü.

Söz konusu şüphelinin, ilk günlerde, yangının bölgedeki  elektrik hatlarında meydana gelen kopma nedeniyle çevreye yayılan kıvılcımlardan çıktığı iddiasını yayan kişi olduğu iddia edildi.

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Son Güncelleme: 09.08.2018 18:18
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