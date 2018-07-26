banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94817
ALTIN
191.553
DOLAR
4.8533
STERLİN
6.3777
EURO
5.6613
Doğancı'da cinayet
DOĞANCI'DA CİNAYET
6 yıl hapis yatacak
6 YIL HAPİS YATACAK
Eniştesini darp etti
ENİŞTESİNİ DARP ETTİ
Rus çifte seri yargılama
RUS ÇİFTE SERİ YARGILAMA
banner282

Atina'da sel felaketi

Yangın felaketinin şokunu atlatmaya çalışan Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Maroussi bölgesinde meydana gelen selde araçlar sürüklendi, çok sayıda evi su bastı.

Atina'da sel felaketi

Yangın felaketinin şokunu atlatmaya çalışan Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Maroussi bölgesinde meydana gelen selde araçlar sürüklendi, çok sayıda evi su bastı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 16:17
Atina'da sel felaketi

Yangın felaketinin şokunu atlatmaya çalışan Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Maroussi bölgesinde meydana gelen selde araçlar sürüklendi, çok sayıda evi su bastı.

Atina'da yaklaşık iki saat süren şiddetli yağış, sel ve taşkınlara neden oldu.

Bölgede, çok sayıda araç sele kapılırken, araçlarında mahsur kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Öte yandan bölgede yüzlerce evi su basarken, itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarma için bölgeye sevk edildi. İtfaiye birimlerine, su basan 170'ten fazla ev için ihbar geldiği açıklandı.

Yetkililer, bölge sakinlerini sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.
 

banner288
Son Güncelleme: 26.07.2018 19:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanya Ceuta'ya göçmen akını
İspanya Ceuta'ya göçmen akını
Yunanistan'ı bu kez de sel vurdu
Yunanistan'ı bu kez de sel vurdu
Iraklı 2 pilot havada kavga etti
Iraklı 2 pilot havada kavga etti
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da "Osmanlı Kriket Kulübü" sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da "Osmanlı Kriket Kulübü" sürprizi
İsrail gazetesi Netanyahu'yu “domuz“ şeklinde çizen karikatüristi kovdu
İsrail gazetesi Netanyahu'yu “domuz“ şeklinde çizen karikatüristi kovdu
Yunanistan'daki orman yangını
Yunanistan'daki orman yangını
İllüzyonist Aref taburcu edildi
İllüzyonist Aref taburcu edildi
İran’dan ABD’ye Kızıldeniz tehdidi
İran’dan ABD’ye Kızıldeniz tehdidi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim