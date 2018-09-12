Atina'da Kıbrıs Meselesine İlişkin Görüşme

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI NİKOS KOCİAS, BM'NİN KIBRIS SORUNU İÇİN GÖREVLENDİRİLEN GEÇİCİ ÖZEL DANIŞMANI JANE HOLL LUTE İLE BİR ARAYA GELDİ



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, Atina ziyareti kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile görüştü.

Lute ve Kocias, Yunanistan Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Kocias, "Lute bir arabulucu değil. Daha çok genel olarak Kıbrıs sorunun çözümü çalışmalarında yer alan tarafların görüşleriyle ilgili fikir almak için geliyor." ifadesini kullandı.

Kocias, Kıbrıs sorununa ilişkin garantörlük anlaşmasının iptal edilmesi gerektiğini savunarak, çözüme ilişkin istek ve imkan bulunup bulunmadığının belirlenmesi için kapsamlı bir hazırlık yapılması gerektiğini belirtti.

