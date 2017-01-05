ATİNA'DA KIBRIS HAREKETLİLİĞİ

Atina’yı ziyaret eden Eide’nin, Kocias ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili Cenevre’de gerçekleştirilecek toplantı öncesi son gelişmeler değerlendirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile görüştü.

Atina’yı ziyaret eden Eide’nin, Kocias ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili Cenevre’de gerçekleştirilecek toplantı öncesi son gelişmeler değerlendirildi.

Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Eide, Kıbrıs'ta çözüm konusundaki beklentilerin, son gelişmeler ile geçmişe oranla çok daha iyi noktada bulunduğunu ifade etti.

Taraflar arasında bazı anlaşmazlıklar bulunduğunu ancak bunların aşılabilecek meseleler olduğunu belirten Eide, “Müzakerelerdeki dikenler, garanti ve güvenlik konularıyla ilgili. Sanırım, iki lider baş başa bırakılsaydı sorun çözülecekti.” dedi.

Eide, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Cenevre’deki müzakerelere katılıp katılmayacağı" sorusu üzerine, iki ülke liderlerinin müzakerelere katılımının iyi olacağına inancını dile getirerek, bu olasılığı desteklediğini söyledi.

Kocias ise, Cenevre’de Kıbrıs müzakerelerinin önü açık bir şekilde gerçekleşeceğini belirterek, bunun başarısızlıkla sonuçlanma olasılığı bulunmadığını bildirdi.

Müzakereler herhangi bir şekilde yarıda kesilse bile daha sonra devam edeceğini aktaran Kocias, “BM’den, müzakerelerin uluslararası dilde open-ended denilen şekilde gerçekleşeceğine, yani yarıda kesilmesi durumunda bitmiş olmayacağına ve ileride daha iyi hazırlık ile devam edeceğine dair güvence aldık ancak toplum liderlerinin anlaşması durumunda ilk anda bile çözüm olabilir. Müzakerelerin başarısızlığa uğraması olasılığı yok. Olması mümkün olan şey, ertelenme ya da geciktirilmedir. Bunlar biliyorsunuz farklı şeyler. Başarısızlık, bir müzakerenin sonuç alınmadan sona erdirilmesidir.” diye konuştu.

"Cenevre’deki konferansa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May’in katılıp katılmayacağına dair bilgisi bulunup bulunmadığı" sorusu üzerine Kocias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı bilgisini verdiğini, May’in katılıp katılmayacağının ise yarın belli olacağını söyledi.

Kocias, "Cenevre’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çipras’ın bir araya gelip gelmeyeceği" sorusuna karşılık da, konferans öncesi ya da sonrasında liderler arasında gerçekleşecek diyalog ile ilgili birçok çalışma yapıldığını ifade etti.

ATİNA’DA HAREKETLİLİK

Öte yandan, Yunanistan Başbakanı Çipras’ın, Cenevre’deki toplantı öncesi, Kıbrıs sorunu ile ilgili ortak bir yaklaşım sağlanabilmesi için ülkesindeki siyasi partilerin genel başkanları ile toplantılar gerçekleştirdiği ve Avrupalı liderler ile de telefon görüşmeleri yaptığı bildirildi.

Yunan medyasında çıkan ve hükümet çevrelerine dayandırılan haberlerde, Çipras’ın, aralarında İngiltere Başbakanı May’in de bulunduğu Avrupalı liderler ile telefon görüşmelerinde, "Kıbrıs’ta garantörlük sisteminin iptal edilmesi ve Türk askerinin adayı terk etmesi" şeklindeki Yunan tezlerini ayrıntıları ile dile getirdiği kaydedildi.

Haberlerde ayrıca, mecliste grubu bulunan parti liderleri ile başbakanlıkta gerçekleştirilen toplantılarda, Kıbrıs meselesinin yanı sıra Türk-Yunan ilişkileri ile ilgili ortak bir milli çizgi belirlenmesi konusunun görüşüldüğü ifade edildi.

Bu kapsamda, Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında yeni bir denge oluşturularak bölgede ortak iş birliğinin sağlanması için üçlü bir dostluk anlaşması imzalanmasının hedeflendiği ileri sürüldü.

KOCİAS ABD'YE GİDİYOR

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Kocias’ın, yeni BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kıbrıs meselesini görüşmek üzere yarın New York’a hareket edeceği bildirildi.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Kocias’ın cuma günü başlayacak New York temasları kapsamında, BM Genel Kurul Başkanı Peter Tomson ve diğer üst düzey yetkilileri ile de bir araya geleceğini duyurdu.