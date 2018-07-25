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Atina cehennemi

Atina çevresinde üç farklı noktada çıkan orman yangıları ülkeye adeta dehşet yaşattı. 74’ten fazla kişinin öldüğü, en az 160 kişinin yaralandığı yangından kaçanlar denize sığındı. Bir villada 26 kişi birbirine sarılmış halde alevlerde can verdi

Atina cehennemi

Atina çevresinde üç farklı noktada çıkan orman yangıları ülkeye adeta dehşet yaşattı. 74’ten fazla kişinin öldüğü, en az 160 kişinin yaralandığı yangından kaçanlar denize sığındı. Bir villada 26 kişi birbirine sarılmış halde alevlerde can verdi

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:24
Atina cehennemi

Atina çevresinde üç farklı noktada çıkan orman yangıları ülkeye adeta dehşet yaşattı. 74’ten fazla kişinin öldüğü, en az 160 kişinin yaralandığı yangından kaçanlar denize sığındı. Bir villada 26 kişi birbirine sarılmış halde alevlerde can verdi

Villada 26 ölüm...

İtfaiye ekipleri Mati Kasabası’ndaki bir villada farklı ailelere mensup 26 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurdu. Cesetlerden bazılarının birbirlerine sarılmış halde bulundukları ifade edildi. Ölenler arasında 6 aylık bir bebek de var. 

Mati’de çok sayıda kişinin arabalarını bir plaj yolunun başında bırakıp denize akın ettiği belirtiliyor. Bir görgü tanığı Reuters ajansına, bir plaja inen dar bir yolun başında onlarca araba gördüğünü, yolda ise en az dört kişinin öldüğünü anlattı. 

Kurtarma botu alabora oldu

Yerel basın, Mati sahilinde mahsur kalanların tahliyesinde bir teknenin alabora olduğunu duyurdu. Kazada aralarında bir Polonyalı anne ve oğlunun da bulunduğu 10 kişinin boğularak can verdiği kaydedildi.

Denizde boğulanlar oldu

Yetkililer, hayatını kaybedenlerden bir bölümünün araçlarında veya evlerinde mahsur kalarak, bazılarının yangından kaçmak için girdikleri denizde boğularak öldüğünü açıkladı.

Korkunç şüphe: Hırsızlar yaptı

Şiddetli ve yön değiştiren rüzgarın, yangının daha hızlı ve daha büyük bir bölgeye yayılmasına neden olduğu belirtiliyor. Yetkililer, yangınların 3 bölgede aynı anda 15 yerde birden başladığını vurgulayarak, olayın kundaklamadan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor. Yerel basında çıkan haberlerde Atina yönetiminin, olası kundakçıların yakalanması amacıyla yangınların çıktığı bölge üzerinde insansız hava araçlarıyla inceleme yapması için ABD’den yardım istediği ifade edildi. Yunan yetkililer, yangınları bölgedeki tatil kasabalarında hırsızlık yapmayı amaçlayan çetelerin çıkarmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Hırsızların, terk edilen evlere girerek ziynet eşyası aradıkları iddia ediliyor.

Üç günlük yas 

Yangından çıkan kara dumanlar başkent Atina’nın üzerini de kapladı. Yunan yönetimi, yerleşim bölgelerini tehdit eden yangına müdahale için Avrupa Birliği’nden yardım istedi. Birçok ülke bölgeye afetle mücadele birimleri gönderdi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yangın nedeniyle Bosna-Hersek’e düzenlediği geziyi yarıda keserek Atina’ya döndü. Çipras, yangınlarda ölenler için 3 günlük ulusal yas ilan etti. 

Facebook’ta yardım sayfası

Sosyal paylaşım platformu Facebook’ta yangın felaketi için bir kriz yardım merkezi oluşturuldu. ‘Yunanistan’ın Attika Bölgesindeki Penteli Şehrinde Orman Yangını’ adıyla açılan sayfada, afet bölgesindeki vatandaşlara kıyafet, kişisel bakım, barınak, su, ulaşım, yakıt, yiyecek, bebek ve evcil hayvan malzemesi yardımı yapmak mümkün. Sayfada tehlikede olanlar için ‘yardım iste’, yardım etmek isteyenler için de ‘yardım et’ butonu bulunuyor.

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