Atatürk'ün Kaldığı Eve Ziyaretçi Akını

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 73. yıl dönümünde Şişli'de Kurtuluş Savaşı planını yaptığı ev ziyaretçi akınına uğruyor. Müzeye dönüştürülen evin en önemli bölümünü Atatürk'ün kişisel eşyaları, üniformaları, askeri ve sivil yaşama ait fotoğrafları oluşturuyor.

Mustafa Kemal Atatürk yurdun çeşitli yerlerinde düzenlenen etkinliklerle vefatının 73. yıl dönümünde anılıyor. Askeri ve sivil yetkililer Atatürk'ün milli mücadele çalışmalarını yürüttüğü ve bir süre ikametgah olarak kullandığı Şişli'deki evde saygı duruşunda bulundu. Atatürk müzesi adı verilen 3 katlı ev daha sonra ziyarete açıldı. Ziyaretçiler, Atatürk'ün kişisel eşyalarının sergilendiği odaları gezerken duygulu anlar yaşadı.



Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı planını yaptığı sıralarda kiracı olarak kaldığı ev 28 Mayıs 1928 yılında İstanbul Belediyesi tarafından satın alınarak, 15 Haziran 1942'de İstanbul Belediye Başkanı Lütfi Kırdar tarafından Atatürk İnkılabı Müzesi olarak ziyarete açıldı. 9 Ocak 1962'de geçirdiği yangın tehlikesinden sonra onarılarak 4 Mart 1962'de açılan müze 1977'de belediye tarafından özel kuruluşlarca restore ettirildi. 19 Mayıs 1981'de tekrar ziyarete açılan müze 1989 yılında onarım amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir kez daha restore ettirilerek 1991 yılında tekrar hizmete girdi. Mustafa Kemal Paşa Aralık 1918-16 Mayıs 1919 tarihleri arasında kaldığı bu evde asker ve sivil arkadaşları ile birlikte vatanın kurtuluş planlarını hazırladı. Çalışma arkadaşları arasında İsmet İnönü, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Rauf Orbay gibi önemli isimler vardı. Mustafa Kemal Paşa döneminde evin giriş katında yaver ve yemek odaları, ikinci katında toplantı çalışma salonu ile yatak odaları bulunuyordu. Üçüncü kat ise Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule Hanım tarafından kullanılıyordu.

Atatürk Müzesi koleksiyonunun en önemli bölümünü Atatürk'ün kişisel eşyaları, askeri ve sivil yaşamına ait fotoğrafları, el yazısı ile yazdığı çeşitli belgeleri, üniformaları, kıyafetleri, madalyaları ve hatıra eşyaları oluşturuyor. Müzeye kız kardeşi Makbule Atadan tarafından armağan edilen eşyalar arasında sivil giysiler 'Mustafa Kemal' armasını taşıyan mendil ve gömlekler ile iç çamaşırlar bulunuyor. Müşir üniforması ve Sivas Kongresi'nde giydiği elbise tarihi değeri önemli parçalar arasında yer alıyor. Yazı takımı ile ilgili parçalar, sigara tabakaları,madalyalar,Amerika Başkanı Roosevelt'in hediyesi olan ahşap möbleli radyo pikap hatıra eşyaları arasında yer alıyor. Ressam İbrahim Çallı ve Zeki Kocamemi tarafından yapılmış yağlı boya tablolar da koleksiyonun önemli parçaları arasında yer alıyor. Müzede orijinal eserler arasında V.Pisani tarafından yapılmış olan ve Kurtuluş Savaşı'nı simgeleyen sulu boya tablolar da bulunuyor.