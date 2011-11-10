Atatürk'ü özlemle anıyoruz

Ulu önder Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 73. yılında özlemle anıyoruz. Türkiye'nin yanı sıra Letonya'daki Riga Üniversitesi'nde de yüzlerce öğrenci saat tam dokuzu beş geçe ayağa kalkarak Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Binlerce kilometre uzakta, Letonya’nın başkenti Riga’daki Riga Üniversitesi’nde bütün bir amfi dokuzu beş geçe ayağa kalktı. Üniversiteliler belki de adını ilk kez duydukları Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundular. Devlet Bakanı Egemen Bağış’ın konferans verdiği salonda öğrencilerin Atatürk için saygı duruşunda bulunması duygusal anlar yarattı.

Burada bulunan bir diplomat aynen şöyle dedi: “Bu, belki de ilk kez oluyor. Türkiye’den binlerce kilometre uzakta gençler Mustafa Kemal için saygı duruşunda bulunuyorlar. Diplomasinin bir güzel tarafı da işte budur. Değerlerini sınırların ötesine taşımak.”

ANITKABİR'DE TÖREN Anıtkabir’de düzenlenen törenlere Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve devlet erkanı katıldı.

SAAT 09.05'TE TÜRKİYE'DE HAYAT DURDU

Cumhurbaşkanı Gül'ün Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saat tam 9:05'te saygı duruşunda bulunuldu ve sirenler çalmaya başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Gül Anıtkabir özel defterine şunları yazdı: “Türkiye’yi hedefiniz olan muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çaba göstereceğiz.

Ebediyete intikal edinişinizin 73. yılında sizi rahmet, sevgi ve şükranla anıyoruz.” Resmi törenin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar saat 10'dan itibaren Anıtkabir'i ziyaret etmeye başladı.

09.05'DE HAYAT DURDU İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde sürücüler saat 09.05'de araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu. Bazı sürücülerin Türk bayrakları açtıkları görüldü. Saat 09.05’te Atatürk Havalimanı’nda büyük önder için havalimanı çalışanları, polisler ve yolcular saygı duruşunda bulundu. Atatürk Havalimanı’nda hayat iki dakika dururken yabancı yolcularda saygı duruşuna katıldı.

Dış Hatlar Terminali Gidiş Katı’nda dev bir Atatürk resmi ve Türk bayrağı asıldı. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde sürücüler saat 09.05'de araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşuna çevredeki vatandaşların yanı sıra mağazada temizlik yapan bir gencinde elinde temizlik bezi ve fırça ile saygı duruşuna geçtiği görüldü.