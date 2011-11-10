Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Atatürk'ü özlemle anıyoruz

Ulu önder Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 73. yılında özlemle anıyoruz.

Atatürk'ü özlemle anıyoruz

Ulu önder Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 73. yılında özlemle anıyoruz.

10 Kasım 2011 Perşembe 10:24
Atatürk'ü özlemle anıyoruz
banner238

Ulu önder Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 73. yılında özlemle anıyoruz. Türkiye'nin yanı sıra Letonya'daki Riga Üniversitesi'nde de yüzlerce öğrenci saat tam dokuzu beş geçe ayağa kalkarak Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Binlerce kilometre uzakta, Letonya’nın başkenti Riga’daki Riga Üniversitesi’nde bütün bir amfi dokuzu beş geçe ayağa kalktı. Üniversiteliler belki de adını ilk kez duydukları Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundular. Devlet Bakanı Egemen Bağış’ın konferans verdiği salonda öğrencilerin Atatürk için saygı duruşunda bulunması duygusal anlar yarattı.

Burada bulunan bir diplomat aynen şöyle dedi: “Bu, belki de ilk kez oluyor. Türkiye’den binlerce kilometre uzakta gençler Mustafa Kemal için saygı duruşunda bulunuyorlar. Diplomasinin bir güzel tarafı da işte budur. Değerlerini sınırların ötesine taşımak.”

ANITKABİR'DE TÖREN Anıtkabir’de düzenlenen törenlere Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve devlet erkanı katıldı.

SAAT 09.05'TE TÜRKİYE'DE HAYAT DURDU

Cumhurbaşkanı Gül'ün Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saat tam 9:05'te saygı duruşunda bulunuldu ve sirenler çalmaya başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Gül Anıtkabir özel defterine şunları yazdı: “Türkiye’yi hedefiniz olan muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çaba göstereceğiz.

Ebediyete intikal edinişinizin 73. yılında sizi rahmet, sevgi ve şükranla anıyoruz.” Resmi törenin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar saat 10'dan itibaren Anıtkabir'i ziyaret etmeye başladı.

09.05'DE HAYAT DURDU İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde sürücüler saat 09.05'de araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu. Bazı sürücülerin Türk bayrakları açtıkları görüldü. Saat 09.05’te Atatürk Havalimanı’nda büyük önder için havalimanı çalışanları, polisler ve yolcular saygı duruşunda bulundu. Atatürk Havalimanı’nda hayat iki dakika dururken yabancı yolcularda saygı duruşuna katıldı.

Dış Hatlar Terminali Gidiş Katı’nda dev bir Atatürk resmi ve Türk bayrağı asıldı. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde sürücüler saat 09.05'de araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşuna çevredeki vatandaşların yanı sıra mağazada temizlik yapan bir gencinde elinde temizlik bezi ve fırça ile saygı duruşuna geçtiği görüldü.

Son Güncelleme: 10.11.2011 10:24
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk10 KasımÖlüm Yıldönümü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim