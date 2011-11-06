Atatürk'le ilgili şoke eden iddia!

"Atatürk'ün öldürüldüğünü düşünüyorum" diyen Mücahit Pehlivan kabrin açılarak DNA testi yapılmasını veya kadavradan örnek alınmasını öneriyor.



Merhum Başbakan Bülent Ecevit’in son döneminde kendisine en yakın iki isimden biri olan doktor Mücahit Pehlivan, Atatürk'ün teşhis ve ölüm raporlarının çelişkili olduğunu iddia etti. Radikal'e konuşan Pehlivan, Atatürk'ün öldürülmüş olabileceğini söyledi.



Atatürk’ün sağlık raporlarında gördüğü ‘çelişki’ler, son bir yılda yaşadıkları, ilişkileri ve ölümüyle değişen siyasi tablo Pehlivan’ı kuşkulandırmış. Pehlivan, Atatürk’ün son dönemine ilişkin bütün kitapları, raporları okumuş. Bununla da yetinmemiş, CIA’nın internet sitesinden dünya liderlerinin nasıl öldüğünü incelemiş. Vardığı sonuç ilginç: “Atatürk’ün öldürüldüğünü düşünüyorum.”



Peki ama Atatürk’ü kim, niye öldürmek istemiş olabilir? Pehlivan’ın bu soruya çeşitli yanıtları var. İlk olarak Türkiye’de barındırmadığı uluslararası örgütleri işaret ediyor. Sonra da içerideki ‘derin devlet’i. Pehlivan’a göre, bugün adına ‘Ergenekon’ denilen yapılanmanın benzerleri o dönemde de vardı. O ‘karanlık yapı’ Atatürk’ü ortadan kaldırmak istedi.



‘BİZE YANLIŞ ÖĞRETİLDİ’



“Siroz sadece alkolle olmaz, Atatürk alkolik değildi” diyen Pehlivan, ölüm sebebinin gizli servis suikastlarının vazgeçilmezi arsenik zehri olabileceğini söylüyor. Büyük İskender, Napolyon, Lenin, Arafat gibi çok sayıda liderin arsenikle saf dışı edildiğini söylüyor. Bir diğer şüphesi de florlama tekniği. O dönem dezenfektasyonda kullanılan florun aşırı verilmiş olabileceğini düşünüyor.



Pehlivan, Atatürk’ün ölüm sebebinin ortaya çıkarılmasında ısrarcı. “Bilinçli beyin felcine uğratıldık. Atatürk bize yanlış öğretildi” tezini savunan Pehlivan’ın teklifleri de var. Atatürk’ün kabrinin açılarak DNA testinin yapılabileceğini veya Atatürk’ün kadavrasından alınacak örneğin zehirlenme şüphesine açıklık getirebileceğini söylüyor.