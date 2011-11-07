Atatürk Ölümünün 73'üncü Yıldönümünde Törenlerle Anılacak

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 73’üncü yıldönümünde Türkiye ve KKTC’de düzenlenecek törenlerle anılacak.

10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yuman Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05’te tüm ülkede sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak ve bayraklar yarıya indirilecek.

Başkent Lefkoşa’daki ilk tören saat 08.55’te Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Törende protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı marşı eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı

eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Anıt Özel Defteri, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ve KTBK Komutanı Korgeneral Adem Huduti tarafından imzalanacak.

ANMA PROGRAMI

Atatürk’ü Anma Programı ise, Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 09.30’da başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği adına konuşmalar yapılacak.

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst’ün konuşmasını ise Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin hazırlayacağı “Atam İzindeyiz” konulu tablo takip edecek.

Anma programı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu’nun Atatürk’ü Anma konseri ile sona erecek.

Büyük Önder Atatürk için ilçelerde ve okullarda da anma törenleri düzenlenecek.