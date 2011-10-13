Atatürk Öğretmen Akademisi’nin.ders yılı açılışı bugün gerçekleştirildi.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA) 2011 - 2012 Akademik Ders Yılı açılışı bugün gerçekleştirildi.

Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Egemen Algan öğrenciler adına bir konuşma yaptı. AÖA Başkanı Doç Dr. Zehra Özçınar ile AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Halil

Nadiri’nin konuşmalarının ardından Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Süleyman Eripek açılış dersini verdi.

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Ali Yönel’in de katıldığı açılış törenine Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst bir mesaj göndererek yeni ders yılında başarılar diledi.

ALGAN

Törende öğrenciler adında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Egemen Algan öğrenciler adına bir konuşma yaptı.

Okula başladığından bu yana geçen 2 yılda düşüncelerinin olgunlaştığını anlatan Algan, okula ilk başladığında öğretmenliğe doğru ilk adımı atmanın heyecanını ve küçük öğrencilere okul öncesi eğitim

vermenin hayalini taşıdığını kaydetti.

Okula yeni başlayan öğrencilerin ilk öğretmenleri olarak onlara vereceği eğitimin onların gelişimindeki öneminin kendisini çok heyecanlandırdığını ifade eden Algan, akademide geçirdiği iki yıl boyunca

öğretmenlerinden öğretmenliğin teknik ve akademik bilgilerini almaya çalıştığını, her meslek gibi öğretmenliğin zevkleri yanında zorluklarının da farkına vardığını dile getirdi.

Öğrencilere empati ile yaklaşarak sorunlarını çözmeyi benimsediğini ifade eden Algan, öğrencilerin mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmelerinin mutluluk kaynakları olacağını belirtti.

ÖZÇINAR

AÖA Başkanı Zehra Özçınar da, yüksek öğretim kurumlarının; küreselleşen dünyada yenileşme ihtiyacı içerisindeki bilgi toplumunu oluşturma yolunda sorgulayan, araştıran, bilgiyi üreten, öğreten ve

toplum için faydaya dönüştüren bilgi, bilim ve kültür evleri olduğunu söyledi.

Akademinin misyonunun ulusal kimlik ile Türk milletinin yüzyıllar boyunca biriktirdiği öz değerlerini ve kültürünü koruyarak, akademiye adını veren Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında,

çağdaş dünya ölçülerinde eğitim - öğretim yapmak, yenilikçiliği özendiren akla dayalı, sorgulayıcı, çok disiplinli, çalışmaya açık, sahip olduğu kaynakları etkin biçimde kullanabilen, evrensel bilimsel

ölçülerde araştırmalar yapan ve topluma fayda sağlayan bilgi, bilim, hizmet üreten bir yükseköğretim kurumu olmak olduğunu kaydetti.

Akademinin daha iyi noktalara gelebilmesi için, hazırlanmış bulunan stratejik plan çalışmalarına uyum sağlamak zorunda olduklarını ifade eden Özçınar, verimli olmayan birimlerde gelişme sağlanmadığı

takdirde buraların daha fazla kaynak yaratmasının mümkün olmadığını söyledi.

Özçınar, başarı için değişimi görmenin ve onu uygulamanın çok önemli olduğunu da dile getirdi ve “Nelerin, nasıl değişmesi gerektiğini tespit için önce bilgi, daha sonra istek ve uygulama gereklidir” diye

konuştu.

Öğrencilerin, güçlü ve gelişmesi gereken yanlarını tespit etmeleri gerektiğini kaydeden Özçınar, “Unutmayalım ki nerede olduğunu bilen mutlaka ilerleyecektir” dedi.

Özçınar, öğrencilerin onlara tanınan öğrenme ortamını iyi değerlendirerek, alacakları eğitimle şimdiye kadar edindikleri bilgilere yenilerini ekleyip, yaşam boyu öğrenme sürecinde başarı merdivenlerini

tırmanmalarını ve insanlığa hayırlı olmalarını tavsiye etti.

Özçınar, öğrencilerin bunun için çok çalışması gerektiğini de kaydetti.

NADİRİ

AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadiri de, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin Kıbrıs Türk halkının en önemli ve eski öğretim kurumlarından bir olduğunu söyledi.

Akademideki öğrencilerin; küçük bireyleri, geleceğin yöneticilerini geliştirme misyonu üstlendiğini ifade eden Nadiri, akademinin Kıbrıs Türk mücadele tarihinde de büyük öneme sahip olduğunu ve Kıbrıslı

Türkler’in bugünlere gelmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Nadiri, akademinin gelişim içersinde olduğunu, öğretmen yetiştirmekten öte akademide öğretim üyelerinin katkıları ile hizmet içi eğitim ve ölçme - değerlendirme çalışmaları yapıldığını da dile getirdi.

Akademide aldıkları eğitimin bir noktaya kadar öğrenciler için iyi bir altyapı oluşturacağını belirten Nadiri, öğrencilerin yeni eğitim felsefesi ile teknolojik gelişmeleri de takip etmesi, araştırmacı olması

gerektiğini söyledi. Nadiri, öğrencilerin rekabetçi hayata ancak bu şekilde hazırlanabileceğini de ifade etti.