Atalay'dan deprem açıklaması

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, "Devletin tüm kurumlarını alarma geçirdik. Afet yönetimi Van'da toplanacak" açıklamasında bulundu.

Atalay, "Van merkezde 10 bina, Erciş'te 25-30 bina ve 1 yurt yıkıldı. Köylerle ilgili tespit yapılmış değil. İlk andan itibaren acil afet yönetiminin, sağlık imkanları ve Kızılay'ın imkanları seferber edildi. Hava soğuk olduğu için öncelikle çadır, soba, gıda gibi şeyler götürülüyor. Erzurum, Diyarbakır gibi çevre iller seferber oldu. Can kaybıyla ilgili vereceğimiz bilgiler yanıltıcı olabilir." diye konuştu.