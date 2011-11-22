ATALAY VE YILDIZ KKTC’YE GELİYOR

Türkiye’deki OSB Üst Kuruluşunun (OSBÜK) organizasyonunda düzenlenen 5. OSB Enerji Zirvesi, 26 Kasım'da KKTC’de yapılacak.

OSBÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne'deki bir otelde gerçekleştirilecek zirveye Türkiye Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş'ın yanı sıra Ankara Sanayi Odası ve OSBÜK Başkanı Nurettin Özdebir'in de katılması bekleniyor.

Zirvede Doğu Akdeniz Jeopolitiği ile Enerji Piyasası ve OSB'ler konulu oturumlar düzenlenecek.