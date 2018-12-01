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"asya Parlamentosu" Kurma Hedefi

APA GENEL SEKRETERİ MUHAMMED REZA MECİDİ:

"asya Parlamentosu" Kurma Hedefi

APA GENEL SEKRETERİ MUHAMMED REZA MECİDİ:

01 Aralık 2018 Cumartesi 09:33

APA GENEL SEKRETERİ MUHAMMED REZA MECİDİ: "BİZ BU OLUŞUMU (APA), AVRUPA PARLAMENTOSU GİBİ BİR ASYA PARLAMENTOSUNA DÖNÜŞTÜRME HEDEFİNİ TAŞIMAKTAYIZ"

"ASYA ÜLKELERİ, G20 ÜYE ÜLKELERİNİN EKONOMİK BAKIMDAN BİR NEVİ LOKOMOTİF GÜÇLERİNİ OLUŞTURMAKTA. BU BAĞLAMDA, BİZLER KÜRESEL KORUMACILIK POLİTİKALARIYLA MÜCADELENİN G20\'DE ELE ALINMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİZ"

İstanbul, 1 Aralık 18 (.): Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) Genel Sekreteri Dr. Muhammed RezaMecidi, APA\'yı Avrupa Parlamentosu gibi bir Asya Parlamentosu\'na dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

AA muhabirine açıklama yapan Mecidi, APA\'da bu yılki temanın Asya\'da ekonomik refahı teşvik etmek olduğunu belirtti. 

Korumacılık politikalarının gündemde olduğu bugünlerde bölgesel ekonomik iş birliklerini geliştirme konusunda kendilerine büyük görevler düştüğünü dile getiren Mecidi, "G20 zirvesinin gerçekleştirildiği bu günlerde Asya ülkeleri, G20 üye ülkelerinin ekonomik bakımdan bir nevi lokomotif güçlerini oluşturmakta. Bu bağlamda, bizler küresel korumacılık politikalarıyla mücadelenin G20\'de ele alınması gerektiğini düşünmekteyiz." diye konuştu.

APA\'DAN ASYA PARLAMENTOSUNA 

APA\'nın işlevine ve Asya Parlamentosu kurma hedeflerine de değinen Mecidi, şöyle konuştu:

"APA, 2006 yılında Asya için Barış Parlamenterler Birliği (AAPP) yedinci oturumunda kuruldu. Başka bir deyişle APA 1999 yılında kurulmuş bir organizasyonun devamıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve TBMM Başkanı Sayın Yıldırım\'ın APA\'ya olan destekleri bu oluşumu değerli kılmıştır. Şimdi biz bu oluşumu Avrupa Parlamentosu gibi bir Asya Parlamentosuna dönüştürme hedefini taşımaktayız."

(AA/TUĞ/ŞEB)

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