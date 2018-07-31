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Aslan Komşu'da mağlup! Maçta 5 gol..

Galatasaray, Yunanistan'da oynadığı hazırlık maçında AEK'ya 3-2 yenilirken savunmada yaptığı hatalarla dikkat çekti.

Aslan Komşu'da mağlup! Maçta 5 gol..

Galatasaray, Yunanistan'da oynadığı hazırlık maçında AEK'ya 3-2 yenilirken savunmada yaptığı hatalarla dikkat çekti.

31 Temmuz 2018 Salı 23:05
Aslan Komşu'da mağlup! Maçta 5 gol..

Aslan Komşu'da mağlup! Maçta 5 gol...

Galatasaray, Yunanistan'da oynadığı hazırlık maçında AEK'ya 3-2 yenilirken savunmada yaptığı hatalarla dikkat çekti.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Yunanistan'da Yunan Ligi şampiyonu AEK'ya konuk oldu.Galatasaray, 6. hazırlık maçında AEK'ye 3-2 mağlup oldu.

Galatasaray'ın golleri 22 ve 67. dakikada Maicon'dan gelirken Brezilyalı futbolcunun frikikten attığı ikinci gol, Yunan taraftarları tarafından da alkış aldı.

AEK'ya galibiyeti getiren golleri ise 35. dakikada Livaja, 51'de Bakasetas ve 56'da Mantalos kaydetti

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