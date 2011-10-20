Asla Boyun Eğmeyeceğiz.

HİÇBİR ŞEKİLDE GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

24 ŞEHİT, 18 YARALI VAR

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki hain saldırıya ilişkin ''İçerden ve dışardan hiçbir saldırıya boyun eğmeyeceğimizi, hiçbir şekilde geri adım atmayacağımızı, vatan toprağının tek bir zerresini dahi feda etmeyeceğimizi, dostun da düşmanın da çok iyi bilmesi, anlaması ve idrak etmesi gerekir'' dedi.

Erdoğan, saldırıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında muhalefeti daha dikkatli davranmaya davet etti ve “Barış gerçek anlamda özleyenlerin ağzına yakışır… Gün dik durma ve bu milletin asaletini sergileme günüdür” diye konuştu.

Öte yandan Türkiye Başbakanlık kaynakları, Hakkari'deki hain saldırılarda 24 şehit, 18 yaralı olduğunu bildirdi.

Başbakanlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bölgede PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucunda 24 şehit, 18 yaralı olduğu kaydedildi.