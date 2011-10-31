Aşkınıza Heyecan Katın

Onu Övün

Arkadaşlarınızla dışarı çıktığınızda, arada sırada yaptığı ve sizin hoşlandığınız bir şeyden bahsedin.

Rutininizi Değiştirin

Birlikteyken televizyonun karşısında tembellik yapmaktan hoşlanıyor olabilirsiniz. Bunun yerine o gün ofiste yaşadıklarınızdan veya tatil planlarınızdan konuşun. Her gün aynı şeyleri yapmaktan vazgeçtiğinizde her anın keyfini çıkarabildiğinizi göreceksiniz.

Onunla İlgili Bir Şeyler Keşfedin

Ve sonra bunları onunla paylaşın. Örneğin yıllar önce yaptırdığı dövmesinin hikayesini anlatmasını isteyin.

Bakışını Yakalayın

Kalabalık ortamda ona gülümseyin. Bu bir anlık olay, her ne kadar yalnız olmasanız da, sizi birbirinize yakınlaştırır.

Güzel Haberleri Şatafatlı Bir Şekilde Kutlayın

Ona sarılın, köpüklü bir şampanya açın ve yeni bir müşteri kazanmasının veya aylardır hazırlandığı sınavı geçmesinin ayrıntılarını anlatmasını isteyin.

Ona Meydan Okuyun

Arabaya veya asansöre kadar yapacağınız yarış sizi yakınlaştırır.

Ona Gerçekten Teşekkür Edin

Eğer yatak odanızı boyarsa, bir teşekkür olarak en sevdiği yiyeceklerden oluşan bir atıştırma tabağı hazırlayabilirsiniz.

Kavgada Tansiyonu Düşürün

Tartışma anında ona takma adıyla seslenmeniz iki tarafı da sakinleştirir.

Boynuna Masaj Yapın

Onunla yan yana yürürken boynuna dokunurken o bölgeye küçük küçük masajlar yapın.

Komik Bir Fıkra Öğrenin

Gündüz ondan ayrı olduğunuzda akşam için bir hazırlık yapın ve komik bir fıkra öğrenin.

Evini Toplayın

Biz ne kadar ev işi yapmaktan hoşlanmıyorsak, erkeklerde bundan o kadar nefret ediyorlar. Bu konuda onun üstüne gitmeden evini temizleyin. Artık kokmaya başlayan çöpünü atın, evin dört bir köşesine yayılmış boş içki şişelerini toplayın, çoraplarının çiftlerini bulun ve buzdolabındaki zamanı geçmiş yiyecekleri atın. Başına kakmadan ona yardım eli uzatmanız onun moralini yükseltip size olan hislerinin yoğunluğunu arttıracaktır.

'Eğer?' Oyunu Oynayın

Sırayla birbirinize şöyle sorular sorun: 'Milli Piyango'dan 10 milyon lira kazansan ne yapardın?' veya 'Sadece 5 günün kaldığını öğrensen ne yapmak isterdin?'

Oyun Oynayın

O yıkanırken banyodan bornozunu kaçırın. Bu tip eğlenceli eylemler aranızdaki duyguları yoğunlaştırır.

Birlikte Gürültü Çıkarın

Aranızda şakalaşırken onu halının üstüne çekip güreşmeye başlayın.

Ona Uğurlu İç Çamaşırları Alın

Üzerinde çok fazla yorulup stres yaptığı büyük toplantı öncesinde ona uğur getireceğine inandığınız bir iç çamaşırı hediye edebilirsiniz.

En iyisi Olmasına Yardım Edin

Eğer hep Japonca öğrenmek istemişse, iPod'una başlangıç derslerini yükleyin. İlişki uzmanları buna Michelangelo efekti adını vermiş. Tıpkı heykeltraşların bir kaya parçasına şekil vermesi gibi iyi çiftler de birbirlerinin en iyi yönlerini ortaya çıkarmalıdırlar.

Her Fırsatta Onun Ne Kadar Muhteşem Bir Erkek Olduğunu Dile Getirin

Hisleri yazıya dökmek ilişkiyi olumlu yönde etkiliyor.

Parlaması için Ona Fırsatlar Sunun

Her hafta arkadaşlarıyla düzenledikleri halı saha maçlarından birine siz de gidin. Orta sahada ne kadar başarılı olduğunu gördükten sonra bir hafta sonu futbol topunu da alarak pikniğe gidin. Ona birkaç pas atarak hünerlerini size sergilemesine izin verin.

Onu Süzün

Oturup sohbet ederken durun ve onu izleyin. Hareketlerini takip edin. Sesinin tonunu dinleyin. Onun hakkında sevdiğiniz şeyleri içinizden saydığınızı bilmesine gerek yok. Ayakkabılarını bağlama şekli size komik geliyor veya bir şey hoşuna gittiğinde ağzının kenarı hafifçe yukarı çıkıyor ve siz buna bayılıyor olabilirsiniz. Onu mutlu ve sevgi dolu bir şekilde izlemeniz ne kadar sevildiğini hissettirecektir. Siz bazı şeyleri dile getirmeseniz bile, o sizi anlayacaktır.

Sabahları ikiniz de evden panik içinde çıkıyorsanız, ofise vardığınızda onu arayın ve sizi bekleyen gün hakkında konuşun.

Kendisini herhangi bir sebepten dolayı kötü hissettiğinde ona en hoşlandığı şeyi yapın. Hiç beklemediği bir anda ona masaj yapmaya başladığınızda 'İyi misin?' ya da 'Sorun ne aşkım?' gibi kimi zaman yorucu olabilecek soruları sormanıza bile gerek kalmayabilir. Ama dokuşunuzla onu ne kadar rahatlatmak istediğiniz anlayacağından emin olabilirsiniz.

Kalabalık içinde birlikte yürürken , vücudunuzun etrafına sardığı kolunu sizi daha sıkı bir şekilde kavraması için yönlendirin. Bu, onun içindeki koruyucu erkeği ortaya çıkarmasına yardımcı olacaktır.

Onu arkadaşlarınızla ofistekilerle ya da ailenizle tanıştırırken , başarılarını mutlaka konuşmanın arasını sokuşturun. Hayranlığınızı belli etmeniz onu çılgına çevirecek!