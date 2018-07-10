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Aşk Adası'nın ateşli yarışmacısı Megan Barton Hanson canlı yayında kucak dansı yaptı

İngiltere'de bekar gençlerin gerçek aşkı aradığı yarışma programı Aşk Adası'nın güzel yarışmacısı Megan Hanson'ın canlı yayında yaptığı ateşli dans, izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

Aşk Adası'nın ateşli yarışmacısı Megan Barton Hanson canlı yayında kucak dansı yaptı

İngiltere'de bekar gençlerin gerçek aşkı aradığı yarışma programı Aşk Adası'nın güzel yarışmacısı Megan Hanson'ın canlı yayında yaptığı ateşli dans, izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

10 Temmuz 2018 Salı 23:37
Aşk Adası'nın ateşli yarışmacısı Megan Barton Hanson canlı yayında kucak dansı yaptı

Aşk Adası'nın ateşli yarışmacısı Megan Barton Hanson canlı yayında kucak dansı yaptı

İngiltere'de bekar gençlerin gerçek aşkı aradığı yarışma programı Aşk Adası'nın güzel yarışmacısı Megan Hanson'ın canlı yayında yaptığı ateşli dans, izleyenlerin ağzını açık bıraktı.


İngiltere'nin en çok izlenen yarışma programı Love Island (Aşk Adası), güzel yarışmacı Megan Barton Hanson'ın striptiz şovu ile ülke gündeminin en tepesine oturdu. Megan'ın sevgilisi Wes Brown'u baştan çıkarmak için yaptığı dans olay yarattı.

HERKES ŞAŞIRDI KALDI

Megan'ın dansı sırasında diğer yarışmacı kızların da şaşkınlıklarını gizleyemediği bazı erkek yarışmacıların ise utandıkları görüldü. Olay yaratan dans sonrası genç kadın, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.

GÖRDÜKLERİNE İNANAMADILAR

İzleyiciler ise "gördüğüm şeye inanamadım" şeklinde yorumlar yaparak dansın ekranda şimdiye kadar gördükleri en ateşli anlardan biri olduğu konusunda fikir birliğine varmış gibiydi.

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Son Güncelleme: 10.07.2018 23:45
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