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Aşırı Mini Şortuyla Çıplak Zannedildi, Olanlar Oldu!

Aşırı Mini Şortuyla Çıplak Zannedildi, Olanlar Oldu!

22 Aralık 2017 Cuma 18:32
Aşırı Mini Şortuyla Çıplak Zannedildi, Olanlar Oldu!
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İngiltere'de sokakta mini şortuyla yürüyen kadın ilginç bir tartışmanın fitilini ateşledi. Giyim konusunda çizilmesi gereken sınırlar üzerine herkes farklı bir görüş bildiriyor.

Geçtiğimiz gün İngiltere'nin Merseyside bölgesinde, sokaklarda yürüyen bir kadın ülkenin gündemine oturdu. Braun Abbie Crawford isimli kadının fotoğrafları, ülkenin önemli gazetelerinde dahi yer aldı. Onu bu kadar meşhur yapan ise giydiği şorttu.

Sıfırın altındaki sıcaklıkta, sokaklarda çıplak dolaştığı düşünülen 25 yaşındaki Crawford'ın aslında oldukça kısa bir şort giydiği anlaşıldı. Polis tarafından çıplak gezdiği için hakkında işlem yapılmak istenen kadının giyinik olduğunun anlaşılması tartışmaları da beraberinde getirdi. Fotoğrafları internette oldukça ses getiren ve viral hale gelen kadın, aynı şortla ünlü gazete The Sun için pozlar verdi.

"DİKKAT ÇEKMEK İÇİN GİYİYORUM"

"Onları dikkat çekmek istediğim zamanlarda giyiyorum ve beni asla hayal kırıklığına uğratmıyorlar" diyen Crawford, "Şortlarımın bu kadar ilgi çekmesi inanılmaz" diye konuştu.

Şortunun bu kadar ilgi çekmesini oldukça komik bulduğunu söyleyen genç kadın, kulağında kulaklıkları olduğu için etrafında olup biteni fark etmediğini ifade etti.

TEPKİLER ÇEŞİTLİ

Arkadaşı gazetedeki fotoğrafını gösterince şaşırdığını belirten Crawford, Facebook'tan da konuyla ilgili binlerce farklı tepki aldığını söyledi. Bazı kullanıcılar bir erkek bu şekilde gezseydi bu hareketi uygunsuz bulunup tutuklanırdı diyerek Crawfor'a tepki gösterirken kimileri de bunu gayet normal bulduklarını söyledi. Konu, giyim konusunda sınırların nasıl belirleneceği ile ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.

Son Güncelleme: 22.12.2017 19:39
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