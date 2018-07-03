Ashley Graham kendi bikini markasını çıkardı

ABD’li büyük beden mankeni Ashley Graham, kendi bikini markasını çıkardı. 30 yaşındaki manken bikini koleksiyonu için kamera karşısında geçti





ABD’li büyük beden mankeni Ashley Graham, kendi bikini markasını çıkardı.

30 yaşındaki manken bikini koleksiyonu için kamera karşısında geçti.

Graham, Instagram’da paylaştığı fotoğraflarda herhangi bir rötuş olmadığını savundu.

Graham, daha önce “Swimsuits For All” (Herkes için Mayo) adlı kampanya ile kadınların vücutlarından utanmamaları yönünde farkındalık başlatmıştı.