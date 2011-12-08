Aselsan İntiharlarında Son Durum

Aselsan'da görev yapan mühendislerin şüpheli ölümlerine ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, ASELSAN’dan sonra Genelkurmay’dan da bilgi istendi. Savcılık Genelkurmay’dan ölen mühendislerin üzerinde çalıştığı projelerin “önemini” sorduğu öğrenildi. ASELSAN’da görev yapan 3 mühendisin intiharları üzerindeki sır perdesi aralanıyor. F-16 uçakları ve Altay Tankı gibi kritik projeler üzerinde çalışan 3 mühendisin ‘garip’ intiharlarının soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı.



PROJE SUNUMU YAPACAĞI GÜN HAYATINI KAYBETTİ



Soruşturma dosyasına giren ayrıntılarda mühendis Hüseyin Başbilen’in 57 saat üzerinde çalıştığı proje sunumunu yapacağı gün hayatını kaybettiği ortaya çıktı.



İlk olarak soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Veli Dalgalı ASELSAN’a Hüseyin Başbilen’in 57 saat üzerinde çalıştığı ve öldüğü gün yapacağı sunumun ne olduğunu sordu. ASELSAN’dan gelen cevapta ise Başbilen’in öldüğü güne ilişkin olarak herhangi bir sunum olmadığı bildirildi. Daha sonra soruşturmayı devralan Savcı Murat Demir ise, bu gelişme üzerine Genelkurmay’a da ölen mühendislerin üzerinde çalıştığı projelerle ilgili sorular gönderdi.



‘O projelerin önemi neydi?’



Savcı Demir, ASELSAN’dan bağımsız olarak ölen 3 mühendisin Karargah’la bağlantılı özel projeler üzerinde çalışıp çalışmadığının ve Başbilen’in üzerinde çalıştığı projenin öneminin bildirilmesini istedi. Genelkurmay’a gönderilen yazıda “Mühendislerle özel projeniz var mıydı? Projelerin önemi neydi? Mühendis Başbilen’in 57 saat üzerinde çalıştığı proje ne hakkındaydı?” gibi sorular yöneltildi.



ASELSAN önce spekülasyon demişti



Daha önce 3 mühendisin önemli çalışmalar yaptığı haberlerini ‘spekülasyon’ olarak niteleyen ASELSAN, aylar sonra savcıya Başbilen’in Milli Tank Projesi’nde görev aldığını bildirmişti. ASELSAN son olarak Başbilen’in tank ve Kanas silahlarında gece görüş sistemini sağlayan uzak mesafede etkili olacak sistem üzerinde çalıştığını bildirdi.

