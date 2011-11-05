Asansör tacizcisi evli ve makine mühendisi çıktı.

Çankaya İlçesi Çiğdem Mahallesi'nde oturan 4 kız çocuğu, makine mühendisi olduğu öğrenilen evli Deniz B.'nin kendilerine elle cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla farklı tarihlerde polise başvurdu. Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, Deniz B.'yi takibe aldı. Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, Deniz B.'yi küçük yaştaki bir kızla bir apartmana girdiği sırada gözaltına aldı.

ASANSÖRDE TACİZ İDDİASI

Deniz B., iddiaya göre, sokakta oynayan kız çocuklarına yaklaşıp onlarla sohbet ediyordu. Şüpheli, ardından da evlerine giden kızları takip edip, asansöre yalnız bindikleri sırada elle cinsel tacizde bulunuyordu. Kızların tepki göstermesi üzerine de, "Korkma bir şey yapmayacağım, sadece seviyorum, benim de kızım var" dediği ileri sürülen Deniz B.'nin evli olduğu ancak çocuğu olmadığı öğrenildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

'Küçük yaştaki kız çocuklarını kandırarak cinsel istismarda bulunmak' suçundan gözaltına alınan Deniz B., polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben onlara cinsel istismarda bulunmadım. Bir baba şefkatiyle yaklaştım, sadece sevdim" dedi. Şüpheli, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.