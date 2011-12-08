Artık sadece büyük erkeklerin ülkesi değil

Avusturya’da milli marşın sözleri değiştirildi. Marşın, “büyük erkek evlatların ülkesi” mısrası, “büyük kız ve erkek evlatların ülkesi" olurken bu değişikliğe aşırı sağcı partiler tepki gösterdi.

Avusturya meclisi, ülkenin milli marşının birinci kıtasında değişiklik öngören kararı onayladı. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olacak karar çerçevesinde, milli marşın birinci kıtasında yer alan "Büyük erkek evlatların ülkesi" mısrası, "Büyük kız ve erkek evlatların ülkesi" olarak ve "erkek korosu" ifadesi de koro olarak değiştirildi.

Koalisyon partileri ve Yeşiller'in desteklediği karara aşırı sağ eğilimli Özgürlükçüler Partisi (FPÖ) ile Avusturya'nın Geleceği İttifakı (BZÖ) karşı çıktı. Oylamadan sonra milli marşın yeni şekli çalınırken, BZÖ'den Stefan Petzner, değişikliğin gereksiz olduğunu belirterek, "Biz milli marşımızı istediğimiz gibi söyleriz" dedi.