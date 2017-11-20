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20 Kasım 2017 Pazartesi 19:41

Artık Çocuklara Yasak!

Artık Çocuklara Yasak!
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Almanya çocukların akıllı saat kullanmasını yasakladı
Almanya'daki telekomünikasyon düzenleyici şirketi FNA, çocukların akıllı saat kullanmasını yasakladı.

Almanya'da bulunan telekomünikasyon düzenleyici şirketi Federal Network Agency (FNA) "yasaklı dinleme cihazları" olarak adlandırdığı akıllı saatlerin, çocukları tarafından kullanmasını yasakladı.


Yapılan açıklamada, akıllı saatlerin lokasyon bildirme ve ses kaydı özellikleri nedeniyle aileler tarafından çocuklarının güvenliği için tercih edildiği belirtildi. Bilgisayar korsanlarının saatlerin sağladığı yer bildirimi ve ses kayıtlarına ulaşabilmesi gerekçesiyle, akıllı saatlerin çocuklar için güvenli olmadığı uyarısında bulunuldu.

Açıklamanın ardından FNA akıllı saatleri "yasaklı dinleme cihazları" olarak adlandırdı ve çocukların akıllı saat kullanmasını yasakladı.

Avrupa Tüketici Örgütü (BEUC) Kasım ayının başında bazı akıllı saatlerin üretim hatalarına sahip olması ve bilgisayar korsanlarının lokasyon bilgilerine erişebilmesi gerekçeleriyle, bu saatleri kullanan çocukların kişisel mahremiyetinin tehlikede olduğunu açıklamıştı.

BEUC Genel Müdürü Monique Goyens konuyla ilgili olarak "AB acilen bağlantılı ürünler için zorunlu güvenlik standartları belirlemeli. Üreticiler ürünlerindeki hataları düzeltmeli veya düzeltemiyorlarsa ürünleri piyasadan çekmeli" demişti.



 
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