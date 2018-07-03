Arsene Wenger'den Cocu ve Wilshere yorumu

Arsenal'daki 21 yıllık serüvenini noktalayan Arsene Wenger, BeIN Sports'a Phillip Cocu ile Fenerbahçe'ye çok yakın olan Jack Wilshere'ı değerlendirdi. Arsene Wenger, Jack Wilshere için övgü dolu kelimeler sarf ederken, Coco'nun Fenerbahçe için doğru karar olduğunu belirtti.

Arsenal'den ayrılan Fransız teknik adam Arsene Wenger, eski öğrencisi Jack Wilshere ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu hakkında açıklamalarda bulundu.



beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Wenger, 26 yaşındaki oyuncudan övgü dolu sözlerle bahsederken, "Jack Wilshere bir oyun kurucu. Biraz Messi tarzında bir oyuncu. Bana biraz Mbappe'yi de andırıyor çünkü 17 yaşından itibaren oynamaya başladı ve olağanüstü yeteneğe sahipti. Maalesef gelişimi ayak bileğindei sakatlık nedeniyle çok erken durdu. Ancak yeniden fit hale geldiğine inanıyorum. Pas yapabiliyor, öldürücü toplar veriyor, oyuncu geçiyor, fantastik bir futbol aklına sahip, harika bir çocuk. Ona güvendiğinizi hissettirdiğinizde mental açıdan güçlü ve baskıyı kaldırabilecek bir oyuncu. Eğer Fenerbahçe'ye giderse, yaratıcı bir katkı sağlayacağını söyleyebilirim." diye konuştu.



"Cocu kesinlikle doğru karar"



Wenger, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu'yu ise şöyle değerlendirdi: "Onu destekliyorum. Cocu'yu oyuncuyken de çok severdim. Harika bir oyuncuydu ve baş edilmez bir kaliteye sahipti. Hollanda'da şampiyonlukları var ama artık işi daha zor olacak. Çünkü Hollanda'da sadece Feenoord, Ajax ve PSV gibi takımlardan bahsedebiliyoruz. Ancak onun Hollanda'dan ayrılmasını doğru zamanda yaptığını, bunun hem Fenerbahçe hem de kulübün yeni başkanı için iyi bir şans olduğunu düşünüyorum. Kurulacak yeni takım aşamasında Cocu kesinlikle doğru karar."