banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94940
ALTIN
249.726
DOLAR
6.4202
STERLİN
7.8152
EURO
7.3162
Trafik kazası: 2 yaralı
TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Kasap akü çaldığı iddiası ile tutuklandı
AKÜ HIRSIZLIĞI
Ercan'da yine uyuşturucu
ERCAN'DA YİNE UYUŞTURUCU
Umut taciri AİDS’li çıktı
UMUT TACİRİ AİDS'Lİ ÇIKTI
banner282

Arsenal-Manchester City maç sonucu: 0-2

İngiltere Premier Ligi'nin ilk haftasında son şampiyon Manchester City, Emirates'de Arsenal'in konuğu oldu. Guardiola'nın öğrencileri, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve yeni sezona 3 puanla merhaba dedi. Wenger'in görevi bırakmasının ardından Unai Emery'nin göreve gelmesi, Gunners'da büyük heyecan yaratmıştı. Ancak ev sahibi ekip güçlü rakibi karşısında direnç gösteremedi.

Arsenal-Manchester City maç sonucu: 0-2

İngiltere Premier Ligi'nin ilk haftasında son şampiyon Manchester City, Emirates'de Arsenal'in konuğu oldu. Guardiola'nın öğrencileri, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve yeni sezona 3 puanla merhaba dedi. Wenger'in görevi bırakmasının ardından Unai Emery'nin göreve gelmesi, Gunners'da büyük heyecan yaratmıştı. Ancak ev sahibi ekip güçlü rakibi karşısında direnç gösteremedi.

12 Ağustos 2018 Pazar 22:13
Arsenal-Manchester City maç sonucu: 0-2

İngiltere Premier Ligi'nin ilk haftasında son şampiyon Manchester City, Emirates'de Arsenal'in konuğu oldu. Guardiola'nın öğrencileri, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve yeni sezona 3 puanla merhaba dedi. Wenger'in görevi bırakmasının ardından Unai Emery'nin göreve gelmesi, Gunners'da büyük heyecan yaratmıştı. Ancak ev sahibi ekip güçlü rakibi karşısında direnç gösteremedi.

İngiltere Premier Ligi'nin ilk haftasında son şampiyon Manchester City, deplasmanda Arsenal'in konuğu oldu. Wenger'in görevi bırakmasının ardından Unai Emery, taraftarının karşısında ilk maça çıktı.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Guardiola'nın öğrencileri oldu. 14. dakikada maçın etkili ismi Raheem Sterling, skoru 1-0'a getiren golü kaydetti. Golün asistini ise geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Benjamin Mendy verdi.

Arsenal güçlü rakibi karşısında hiç bir şekilde varlık gösteremedi. Gunners için 35. dakikada şanssız bir an yaşandı ve Ashley Maitland-Niles sakatlanarak oyundan çıktı. Yeirne oyuna dahil olan isim ise Stephan Lichtsteiner oldu.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 City'nin üstünlüğü ile sona erdi. Soyunma odasından yine iyi dönen taraf deplasman ekibi oldu.

64. dakikada bu kez sahneye çıkan Bernardo Silva oldu. Golün asistinde yine Benjamin Mendy yer aldı. Fransız oyuncu yeni sezona 2 asistle başlayarak süper bir başlangıç yaptı.

Maçta başka gol olmayınca yeni sezona son şampiyon 3 puanla başladı. Arsenal ise kendi rakibi karşısında puansız bir şekilde sezona giriş yapmış oldu.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eden Hazard transferinde son teklif!
Eden Hazard transferinde son teklif!
Rita Ora'nın yat keyfi
Rita Ora'nın yat keyfi
Emily Ratajkowski'nin jet ski keyfi
Emily Ratajkowski'nin jet ski keyfi
2 çocuk annesi Bar Refaeli'nin siyah bikinili pozları olay oldu
2 çocuk annesi Bar Refaeli'nin siyah bikinili pozları olay oldu
Jen Selter yeni yaşını kutladı
Jen Selter yeni yaşını kutladı
Kathy Griffin ve Kate Beckinsale’in videosu büyük ilgi gördü
Kathy Griffin ve Kate Beckinsale’in videosu büyük ilgi gördü
Trump’ın başını yakan iddialar: Irkçılık yaptı, rüşvet teklif etti
Trump’ın başını yakan iddialar: Irkçılık yaptı, rüşvet teklif etti
Rusya vizesi konusunda Rus Dışişleri’nden önemli açıklama
Rusya vizesi konusunda Rus Dışişleri’nden önemli açıklama
İdlib'de patlama: 32 kişi hayatını kaybetti
İdlib'de patlama: 32 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'daki sel ve toprak kaymaları sonucu 37 kişi öldü
Hindistan'daki sel ve toprak kaymaları sonucu 37 kişi öldü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim