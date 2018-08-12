Arsenal-Manchester City maç sonucu: 0-2

İngiltere Premier Ligi'nin ilk haftasında son şampiyon Manchester City, Emirates'de Arsenal'in konuğu oldu. Guardiola'nın öğrencileri, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve yeni sezona 3 puanla merhaba dedi. Wenger'in görevi bırakmasının ardından Unai Emery'nin göreve gelmesi, Gunners'da büyük heyecan yaratmıştı. Ancak ev sahibi ekip güçlü rakibi karşısında direnç gösteremedi.

İngiltere Premier Ligi'nin ilk haftasında son şampiyon Manchester City, deplasmanda Arsenal'in konuğu oldu. Wenger'in görevi bırakmasının ardından Unai Emery, taraftarının karşısında ilk maça çıktı.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Guardiola'nın öğrencileri oldu. 14. dakikada maçın etkili ismi Raheem Sterling, skoru 1-0'a getiren golü kaydetti. Golün asistini ise geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Benjamin Mendy verdi.

Arsenal güçlü rakibi karşısında hiç bir şekilde varlık gösteremedi. Gunners için 35. dakikada şanssız bir an yaşandı ve Ashley Maitland-Niles sakatlanarak oyundan çıktı. Yeirne oyuna dahil olan isim ise Stephan Lichtsteiner oldu.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 City'nin üstünlüğü ile sona erdi. Soyunma odasından yine iyi dönen taraf deplasman ekibi oldu.

64. dakikada bu kez sahneye çıkan Bernardo Silva oldu. Golün asistinde yine Benjamin Mendy yer aldı. Fransız oyuncu yeni sezona 2 asistle başlayarak süper bir başlangıç yaptı.

Maçta başka gol olmayınca yeni sezona son şampiyon 3 puanla başladı. Arsenal ise kendi rakibi karşısında puansız bir şekilde sezona giriş yapmış oldu.