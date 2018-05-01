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"Arnavutluk Başbakanı Rama: “Fetö Tehlikeli Bir Ağ”

rnavutluk Başbakanı Rama, FETÖ'ye ilişkin, “Türkiye'de seçilmiş bir hükümetin silah yoluyla zorla devrilmesi girişimini örgütleyen ağın, tehlikeli bir ağ olduğunu söyleyebilirim

"Arnavutluk Başbakanı Rama: “Fetö Tehlikeli Bir Ağ”

rnavutluk Başbakanı Rama, FETÖ'ye ilişkin, “Türkiye'de seçilmiş bir hükümetin silah yoluyla zorla devrilmesi girişimini örgütleyen ağın, tehlikeli bir ağ olduğunu söyleyebilirim

01 Mayıs 2018 Salı 12:19
"Arnavutluk Başbakanı Rama: “Fetö Tehlikeli Bir Ağ”

Arnavutluk Başbakanı Rama, FETÖ'ye ilişkin, “Türkiye'de seçilmiş bir hükümetin silah yoluyla zorla devrilmesi girişimini örgütleyen ın, tehlikeli bir ağ olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un Ora News televizyonunda katıldığı bir programda, Arnavutluk-Türkiye ilişkileri, Türkiye'nin Kosova'nın bağımsızlığına, Arnavutluk'a verdiği destek ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Arnavutluk'taki unsurları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Arnavutluk'un geleneksel dostu olduğunu ve ülkesinin Türkiye ile stratejik ortaklığı bulunduğunu vurgulayan Rama, "İlişkilerimiz pozitif bir ilişkidir ancak gerçek şu ki, ben Arnavutluk'ta var olandan daha fazla Türk yatırımı olmasını umuyor ve bu yönde çalışıyorum çünkü ticaret bilançomuz her ne kadar artışta olsa da sahip olduğu potansiyellerden çok uzakta." diye konuştu.

"ÇOK DİKKATLİYİZ"

FETÖ'nün Arnavutluk'taki unsurları hakkındaki bir soru üzerine Rama, şunları kaydetti:

"Türkiye’de seçilmiş bir hükümetin silahlar yoluyla zorla devrilmesine yönelik girişimi örgütleyen tehlikeli bir ağ olduğunu söyleyebilirim. Arnavutluk'a baktığımız zaman, tabii ki bu ağa bağlı oldukları varsayılan kişileri, bireyleri biz dikkatimiz altında tutuyoruz çünkü ulusal güvenliğimiz söz konusu. Türkiye'de meydana gelen şeyleri kolayca atlatılabilecek şeyler olarak düşünme eğilimine sahip değilim çünkü Genelkurmayın, polisin, adaletin en yüksek kademelerine kadar nüfuz etmeyi başarmış ve tüm dünyanın gördüğü o girişimi yapmaya başarmış bir ağ söz konusu. Çok dikkatli olduğumuzu ve doğal olarak ulusal güvenliğimizin tehdit edilmesine asla tahammül etmeyeceğimizi söylemek isterim."

Potansiyel bir tehdit olarak kabul edilecek herhangi bir bilgi veya bireyi dikkatlice takip ettiklerini dile getiren Rama, bunun sadece FETÖ için değil diğerleri için de geçerli olduğunu bildirdi.

Rama, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) başkent Tiran'da inşa ettirdiği Namazgah Camisi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Arnavutluk hem Müslümanların hem de Hristiyanların yaşadığı bir ülke. Eğer ki Katolikler Tiran'da katedrallerine sahip olduysa ve eğer ki Ortodokslar da Tiran'da katedrallerine sahip olduysa, bu ülkenin Müslümanları diğer mabetlerden ne daha büyük ne de daha küçük olacak şekilde eşdeğer bir mabede sahip olmayı hak ediyorlar. Gerekli şeyin yapıldığını düşünüyorum."

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kosova'nın bağımsızlığına verdiği desteği takdir ettiğini belirten Rama, ülkenin güneyinde bulunan Avlonya şehrine inşa edilecek havalimanı için çalışmaların yaz aylarında başlamasını umduğunu, Arnavutluk Havayolları (Air Albania) projesinin ortağının Türk Hava Yolları (THY) olacağını söyledi.

 


Son Güncelleme: 01.05.2018 15:37
Anahtar Kelimeler:
ArnavutlukFETÖTehlikeli
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