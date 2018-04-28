Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107614
ALTIN
171.976
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5693
EURO
4.9000
Polis üç ani ölümün otopsi sonuçlarını açıkladı
POLİS ÜÇ ANİ ÖLÜMÜN OTOPSİ...
Girne’de trafik kazası
GİRNE'DE TRAFİK KAZASI
15 yaşındaki genç bulundu
15 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ BULUNDU
Bakıcı mı öldürdü?
BAKICI MI ÖLDÜRDÜ?
banner256

Arkeologları heyecanlandıran keşif

Peru'daki Nazca Çizgileri dünyaca ünlü. Şimdi bilim insanları Palpa Vilayeti'nde daha da eski olan benzer jeoglifler keşfetti. Araştırmacılar bölgenin antik kültürü hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmeyi umuyor.

Arkeologları heyecanlandıran keşif

Peru'daki Nazca Çizgileri dünyaca ünlü. Şimdi bilim insanları Palpa Vilayeti'nde daha da eski olan benzer jeoglifler keşfetti. Araştırmacılar bölgenin antik kültürü hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmeyi umuyor.

28 Nisan 2018 Cumartesi 19:19
Arkeologları heyecanlandıran keşif

Bilim insanları jeolifleri tüm ihtişamıyla belgeleyebilmek için dronelar kullandı. İnsanları ve hayvanları tasvir eden yaklaşık 50 geometrik çizimi fotoğrafladılar. Bunlardan 25'i daha önce hiç görüntülenmemişti.
 

Peru vilayeti Palpa'daki resimlerde insanlar, maymunlar ve bir balina yer alıyor. Peru Pontifical Katolik Üniversitesi'nden Luis Jaime Castillo, National Geographic dergisine verdiği demeçte, "Çizimlerin çoğu, savaşçıları tasvir ediyor. Çıplak gözle belli bir mesafeden görülebiliyorlardı. Çoğu zamanla ortadan kayboldu" diyor.
 

banner223
Palpa'daki çizimler binlerce yaşında. Bunlar M.Ö. 500 ve M.S. 200 arasında yapılmış ve esas olarak Paracas ve Topara kültürlerine aitler.
 

Çölün ortasında kalan Nazca Çizgileri'nin aksine, yeni belgelenmiş olan çizimler, çoğunlukla dağ sırtlarının kenarlarında yer alıyor. Bu jeoglifler yerden görülebiliyor. Yerel köy sakinleri uzun süredir haberdardı.
 

Nazca Çizgileri ile ilgili daha önceki araştırma bulgular, doğurganlık ritüellerinde jeogliflerin yaygın olarak kullanılmış olabileceğini gösteriyor. Bunun ötesinde bilim insanları, yerli halkların bu resimleri oluşturmasına periyodik iklimsel dalgalanmalarının sebep olduğunu düşünüyor.
 

Palpa'daki görüntülerin belgelenmesiyle, araştırmacılar bölgenin kültürleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı umuyor. Arkeolog Johny Isla, "Devasa jeogliflerin oluşturulması bin yıldan beri bir gelenekti. Bu yüzden resimlerin işlevini ve anlamını çözmek için bize bir kapı açılıyor" diyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Macron yolsuzluk yapmakla suçlanıyor"
"Macron yolsuzluk yapmakla suçlanıyor"
Doktor ‘kız’ dedi doğum oldu erkek çıkınca bebeğin penisini kesti
Doktor ‘kız’ dedi doğum oldu erkek çıkınca bebeğin penisini kesti
‘Bana tanrı gibi davranıyorlar!’
‘Bana tanrı gibi davranıyorlar!’
İkizleri olacağını sanıyordu
İkizleri olacağını sanıyordu
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kanolar Battı: 40 Ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kanolar Battı: 40 Ölü
Ermenistan’da Siyasi Çözüm Arayışı!
Ermenistan’da Siyasi Çözüm Arayışı!
Malavi’de Hükümet Karşıtı Protestolar!
Malavi’de Hükümet Karşıtı Protestolar!
Husilerden Suudi Arabistan’a Füze Saldırısı'
Husilerden Suudi Arabistan’a Füze Saldırısı'
Afganistan'da Bombalı Saldırı… 6 Ölü, 8 Yaralı
Afganistan'da Bombalı Saldırı… 6 Ölü, 8 Yaralı
Depresyon Avrupa'ya Milyarlarca Euroya Mal Oluyor
Depresyon Avrupa'ya Milyarlarca Euroya Mal Oluyor

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim