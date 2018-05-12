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Arkadaşlarıyla eğlenen kadına kıskanç sevgili şoku! Öyle bir şey yaptı ki…

Galler'de kız arkadaşlarıyla eğlenmeye giden bir kadın, eve döndüğünde kıskanç sevgilisinin yaptıkları sonrası şok oldu.

Arkadaşlarıyla eğlenen kadına kıskanç sevgili şoku! Öyle bir şey yaptı ki…

Galler'de kız arkadaşlarıyla eğlenmeye giden bir kadın, eve döndüğünde kıskanç sevgilisinin yaptıkları sonrası şok oldu.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 09:29
Arkadaşlarıyla eğlenen kadına kıskanç sevgili şoku! Öyle bir şey yaptı ki…

Galler’de Pembrokeshire bölgesinde yaşayan Danielle Gillies, arkadaşlarıyla eğlenmek için bir gece kulübüne gitti. O sıralarda beraber yaşadıkları eve dönen Luke Hicks, sevgilisini evde göremeyince çılgına döndü.

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Evdeki eşyaları yerli bir eden Hicks, sevgilisinin seks oyuncaklarını da parçaladı. Gecenin sonunda eve dönen Gillies, savaş alanı gibi bir manzarayla karşılaştı. Sevgilisini evden kovan Gillies, polise giderek şikayetçi oldu.

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Kıskançlık nedeniyle sık sık kavga ettiği sevgilisinden ayrılan Gillies, Hicks’in verdiği zararları karşılamasını istedi.

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The Sun’ın haberine göre suçunu kabul eden Hicks, zararı karşılamayı kabul ederken, eski sevgilisini barışmaya ikna edemedi.

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