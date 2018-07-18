Arkadaşının burnunu ısırdı, mideye indirdi

ABD’deki Teksas Eyaleti, dün korkunç bir olaya tanıklık etti. 41 yaşındaki Jessica Collins, 3 arkadaşıyla beraber bir bara gitti. Burada içki içen 4 kadın gecenin devam etmesi için gruptan 28 yaşındaki bir kadının evine gitti.

Genç kadının burnunun üst kısmını ısıran Collins salıverildi.

Burada ev sahibi olan kadın, içkiyi fazla kaçıran Collins’in evi terk etmesini istedi. Bu duruma sinirlenen Collins, kadının burnunu ısırıp kopardı ve yuttu. Gözaltına alınan Collins’e 1000 dolar kefalet bedeli biçildi.