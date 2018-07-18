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Arkadaşının burnunu ısırdı, mideye indirdi

ABD'nin Teksas eyaleti dün korkunç bir olaya tanıklık etti... 41 yaşındaki Collins arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktıktan sonra bir arkadaşının evine gitti. Burada kadınlar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Hızını alamayan Collins arkadaşının burnunu ısırdı, kopardı ve yuttu.

Arkadaşının burnunu ısırdı, mideye indirdi

ABD'nin Teksas eyaleti dün korkunç bir olaya tanıklık etti... 41 yaşındaki Collins arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktıktan sonra bir arkadaşının evine gitti. Burada kadınlar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Hızını alamayan Collins arkadaşının burnunu ısırdı, kopardı ve yuttu.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:49
Arkadaşının burnunu ısırdı, mideye indirdi

ABD’deki Teksas Eyaleti, dün korkunç bir olaya tanıklık etti. 41 yaşındaki Jessica Collins, 3 arkadaşıyla beraber bir bara gitti. Burada içki içen 4 kadın gecenin devam etmesi için gruptan 28 yaşındaki bir kadının evine gitti.

Genç kadının burnunun üst kısmını ısıran Collins salıverildi.

Genç kadının burnunun üst kısmını ısıran Collins salıverildi.

Burada ev sahibi olan kadın, içkiyi fazla kaçıran Collins’in evi terk etmesini istedi. Bu duruma sinirlenen Collins, kadının burnunu ısırıp kopardı ve yuttu. Gözaltına alınan Collins’e 1000 dolar kefalet bedeli biçildi.

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