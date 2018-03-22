Arkadaşını makatına basınçlı hava pompası sokarak öldürdü

Hindistan'da kendi tavsiyesi ile çalışmaya başlayan iş arkadaşı tarafından makatına basınçlı hava pompası sokulan adam, iç organlarının ağır hasar görmesi sonucu hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Delhi şehrinde bir fabrika işçisi, iş arkadaşının makatına basınçlı hava pompasını sokarak ölümüne sebep oldu.

KURBAN KENDİSİ TAVSİYE ETMİŞ

Delhi yakınlarındaki bir köyde bulunan kontraplak üretim tesisinde yaşanan olayda Ravinder isimli 40 yaşındaki kurbanın işyerinde sürekli zorbalığa uğradığı öğrenildi. Saldırgan Anjan Misra isimli adamın da kurbanın tavsiyesi ile aynı işyerinde çalışmaya başladığı ifade edilirken olayın arkasındaki motivasyonun henüz tam olarak çözülemediği ifade edildi.

İÇ ORGANLARI PARÇALANDI

Ahşap blokları kesmek için kullanılan basınçlı hava kompresörünün talihsiz işçide iç yaralanmalara sebep olduğu ve iç organlarının ağır bir biçimde hasar gördüğü açıklandı.

Saldırgan gözaltına alınırken ikilinin de hemşehri oldukları ve Ravinder’ın önce yerel bir dispansere götürüldüğü daha sonra durumun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.