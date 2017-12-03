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03 Aralık 2017 Pazar 13:29

Arkadaşını Kurtarmak İçin 150 Metrelik Uçurumdan Atladı

Arkadaşını Kurtarmak İçin 150 Metrelik Uçurumdan Atladı
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İngiltere, Sussex’teki turistik kayalıklardan aşağı düşen arkadaşını kurtaran paraşütçüyü konuşuyor. Arkadaşı kayalıklara düşünce gözünü kırpmadan 150 metreden kendini bırakan adam İngiltere’de günün kahramanı oldu.



İngiltere’nin Beachy Head uçurumlarından paraşütle atlama denemesi yapan bir adam, bir hata sonucunda yere düştü. Ağır yaralı olarak kayalıklarda yardım bekleyen adama ilk yardım ise uçurumun başından geldi.

Kimliği bilinmeyen bir paraşütçü arkadaşının bu halini görünce panik oldu ve uçurumdan aşağı atladı. Tıp eğitimi alan adam, önce aşağı bakarak arkadaşına yanında olduğunun mesajını verdi daha sonra da atlayarak kurtarma operasyonuna dahil oldu.

150 metrelik uçurumdan arkadaşını kurtarmak için atlayan adam, İngiltere’de günün kahramanı olurken, İngiltere’nin çok satan gazetelerinden Daily Mail, belinden yaralanan adamın hayata tutunmasında en büyük pay sahibinin arkadaşı olduğunu yazdı.

Helikopterle bölgedeki en yakın hastaneye götürülen yaralı adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


 
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