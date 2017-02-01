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01 Şubat 2017 Çarşamba 19:31

Arkadaşı Tecavüz Etti, O Canlı Yayınladı

Arkadaşı Tecavüz Etti, O Canlı Yayınladı
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Arkadaşı Tecavüz Etti, O Canlı Yayınladı
İskoçya’da yaşanan korkunç olayda 19 yaşındaki genç kız katıldığı bir eğlencede tecavüze uğradı. Tecavüz eden kişinin dışında bir kişi de Snapchat uygulamasıyla iğrenç olayı canlı olarak yayınladı. Genç kız sabah kendine geldiğinde hayatının en kötü gününe uyanmıştı.



Teknoloji günlük hayatımıza getirdiği kolaylıkların dışında gün geçtikçe ahlak sınırını aşan eylemler için bir araç haline gelmeye de başladı. İskoçya’da 19 yaşındaki genç bir kızın tecavüze uğraması Snapchat uygulamasıyla canlı olarak yayınlandı.

Tracie Aldridge bir partiye katılmıştı. Gecenin sonunda partide uyuyakaldı. Tracie ile birlikte bulunduğu yerde Jordan Binnie ve Fraser Anderson isimli iki genç daha vardı. Ancak gençler bütün gün içki içmiş ve oldukça sarhoş durumdaydılar. Genç kızı farkeden iki arkadaştan Jordan Binnie uyuyor olmasından faydalanarak kıza süpürge fırçasıyla cinsel istismarda bulundu.

Fraser Anderson ise arkadaşının yaptığı iğrençlikleri Snapchat uygulamasıyla canlı olarak paylaştı. Tracie sabah uyandığı zaman hayatı bir daha eskisi gibi olmadı. Gece kendisine yapılan hastalıklı eylem aynı zamanda canlı olarak herkese iletilmişti.

"İKİ YILDIR CEHENNEMDE YAŞIYORUM"

Şu anda 21 yaşındaki Tracie iki yıl önce gerçekleşen olayı şu sözlerle anlatıyor: “İki yıldır cehennemde yaşıyorum. Başlarda polis bize yüksek mahkemeye gitmemeizi ve Binnie’nin bir obje ile tecevüz suçumdan yargılanacağını söylemişti. Fraser Anderson da oaradaydı. Onu durdurabilirdi. Ancak ne yaptı? Her şeyi Snapchat ile yayınladı. Bu bölgede beni tanyan herkes olanları gördü.”

İki yılın ardından görülen son duruşmada Jordan Binnie 12 ay hapse mahkum edildi ve 10 yıl boyunca da seks suçlusu kayıt altında kalacak. Olan biteni canlı yayınlayan Anderson ise 225 saat karşılıkısz sosyal yardım görevi ile cezalandırıldı.


 
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