banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95997
ALTIN
187.658
DOLAR
4.4907
STERLİN
6.0088
EURO
5.2753
Hafta sonu hava sıcaklığı artacak
HAFTA SONU HAVA SICAKLIĞI ARTACAK
Gazimağusa’da asayiş ve trafik operasyonu
12 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
74 ve 75 yaşındaki iki kişi tutuklandı
74 VE 75 YAŞINDAKİ İKİ...
İki ithal ürün iki de yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi
4 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI
banner282

"arjantin İle İsrail Arasındaki Maç Kudüs Nedeniyle İptal Edildi"

Kudüs, 8 Haziran 18 : Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie, İsrail\'in Milli Takımı ile yarın oynanması planlanan ancak çarşamba günü yapılmayacağı duyurulan dostluk maçının Hayfa kentinden Kudüs\'e taşınması nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

"arjantin İle İsrail Arasındaki Maç Kudüs Nedeniyle İptal Edildi"

Kudüs, 8 Haziran 18 : Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie, İsrail\'in Milli Takımı ile yarın oynanması planlanan ancak çarşamba günü yapılmayacağı duyurulan dostluk maçının Hayfa kentinden Kudüs\'e taşınması nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

08 Haziran 2018 Cuma 14:53

Kudüs, 8 Haziran 18 : Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie, İsrail\'in Milli Takımı ile yarın oynanması planlanan ancak çarşamba günü yapılmayacağı duyurulan dostluk maçının Hayfa kentinden Kudüs\'e taşınması nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

İsrail basınında yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Faurie yaptığı açıklamayla İsrailli yetkililerin, Arjantin ile İsrail arasında 9 Haziran\'da oynanması planlanan hazırlık maçının dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi\'nin aldığı "tehditler nedeniyle" Kudüs\'e gelmeyi kabul etmediği için iptal edildiği yönündeki açıklamalarını çürütmüş oldu.

Arjantin\'in İsrail ile herhangi bir problemi olmadığını dile getiren Faurie, iki ülke milli takımları arasında daha önce birden çok maç yapıldığını hatırlattı. 

Faurie, iki ülke milli takımı arasında 9 Haziran\'da yapılması planlanan ancak iptal edilen maçın aslında Hayfa kentinde oynanmasının kararlaştırıldığını belirterek, "Maçın Kudüs\'e taşınması nedeniyle itirazlar yükselmeye başladı. Ayrıca ABD\'nin Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasından kısa bir süre sonra oynanacak olması nedeniyle maç iptal edildi." dedi.

Maçın Kudüs\'te oynanacak olması Filistinlilerin tepkisini çekmiş, gelen tepkilerin ardından Arjantin Milli Takımı çarşamba günü maçın iptal edildiğini duyurmuştu. 

banner277

 Dostluk maçının iptali İsrail\'de tartışmalara neden olurken, İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, Filistinlilerin maçın Kudüs\'te oynanacak olması nedeniyle Messi\'yi "tehdit ettiği" bu nedenle de ünlü futbolcunun Kudüs\'e gelmek istemediği için maçın iptal edildiğini ileri sürmüştü. 

İsrailli bazı yetkililer ise Bakan Regev\'i, Hayfa kentinde oynanacak maçın Kudüs\'e taşınması için "ısrarcı davranması" nedeniyle "tek suçlu" olarak nitelendirdi.

Maçın, İsrail\'in Kudüs\'ü işgalini meşrulaştırma çabalarına hizmet edeceğini vurgulayan Filistinliler, birçok yerde gerçekleştirdikleri protestoların yanı sıra Arjantin\'in hazırlıklarını sürdürdüğü Barcelona\'da da gösteri düzenlemişti.

(AA/RU/GUR)

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"ab, Türkiye-yunanistan İkili Geri Kabul Anlaşmasının Devamından Yana"
Suudi Arabistan'da
Suudi Arabistan'da "tacizle Mücadele Yasası" Yürürlüğe Girdi
Singapur'da Kuzey Kore Liderine Benzeyen Kişiye Sorgulama
Singapur'da Kuzey Kore Liderine Benzeyen Kişiye Sorgulama
Gana, Yolsuzluk İddialarının Ardından Futbol Federasyonu’nu Lağvetti
Gana, Yolsuzluk İddialarının Ardından Futbol Federasyonu’nu Lağvetti
Tv Programcısı Ve Şef Anthony Bourdaın Hayatını Kaybetti
Tv Programcısı Ve Şef Anthony Bourdaın Hayatını Kaybetti
Avusturya 7 Camiyi Kapatma, Bazı İmamları Sınırdışı Etme Kararı Aldı
Avusturya 7 Camiyi Kapatma, Bazı İmamları Sınırdışı Etme Kararı Aldı
Yunanistan'a 1 milyar Euro’luk krediye onay verilmedi
Yunanistan'a 1 milyar Euro’luk krediye onay verilmedi
Arjantin, IMF ile 50 milyar dolarlık kredi için anlaştı
Arjantin, IMF ile 50 milyar dolarlık kredi için anlaştı
Dünya'nın en tehlikeli volkanları
Dünya'nın en tehlikeli volkanları
Hawaii'de Lavlar 600'den Fazla Evi Kül Etti!
Hawaii'de Lavlar 600'den Fazla Evi Kül Etti!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim