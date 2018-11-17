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Arjantin\'de Geçen Yıl Kaybolan Denizaltı Bulundu

DONANMA, GEÇEN YIL KAYBOLAN DENİZALTININ VALDES YARIMADASI AÇIKLARINDA DENİZİN 800 METRE DERİNLİĞİNDE BULUNDUĞUNU DUYURDU

Arjantin\'de Geçen Yıl Kaybolan Denizaltı Bulundu

DONANMA, GEÇEN YIL KAYBOLAN DENİZALTININ VALDES YARIMADASI AÇIKLARINDA DENİZİN 800 METRE DERİNLİĞİNDE BULUNDUĞUNU DUYURDU

17 Kasım 2018 Cumartesi 14:55
Arjantin\'de Geçen Yıl Kaybolan Denizaltı Bulundu
DONANMA, GEÇEN YIL KAYBOLAN DENİZALTININ VALDES YARIMADASI AÇIKLARINDA DENİZİN 800 METRE DERİNLİĞİNDE BULUNDUĞUNU DUYURDU
Buenos Aires, 17 Kasım 18 (.): Arjantin\'de kaybolan askeri denizaltının enkazına bir yıl sonra ulaşıldı.
Arjantin donanmasından yapılan açıklamada, geçen yıl 15 Kasım\'da Güney Atlantik Okyanusu\'nda seyir halindeyken 44 mürettebatıyla kaybolan ARA San Juan denizaltısının bulunduğu duyuruldu.
Denizaltının, bulunması için görevlendirilen Amerikan araştırma gemisi "Ocean Infinity"de çalışan bir dalgıç tarafından Valdes Yarımadası açıklarında, denizin 800 metre derinliğinde bulunduğu aktarıldı.
Kayıp mürettebatın yakınları, denizaltının ortadan kaybolmasının birinci yılında anma töreni düzenlemişti.
Askeri denizaltıyı bulmak için 18 ülkeden 4 binden fazla personelin katılımıyla arama çalışmaları düzenlenmiş ancak sonuç alınamamıştı.
Kaptanın, kaybolmadan önce bağlı olduğu üssü uydu telefonuyla arayarak, şnorkellerden birinden su sızdığını, suyun denizaltının uç kısmındaki batarya tablalarından birinde kısa devreye yol açtığını bildirdiği aktarılmıştı. 
Alman yapımı dizel elektrikli denizaltı, 1983\'te Arjantin donanmasına katılmıştı.
(AA/TUĞ/HÖ)

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