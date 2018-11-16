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Arjantin\'de G-20 Zirvesi Öncesi Bombalı Saldırılar

BAŞKENT BUENOS AİRES\'TE İKİ AYRI NOKTADA DÜZENLENEN BOMBALI SALDIRILARA İLİŞKİN 12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Arjantin\'de G-20 Zirvesi Öncesi Bombalı Saldırılar

BAŞKENT BUENOS AİRES\'TE İKİ AYRI NOKTADA DÜZENLENEN BOMBALI SALDIRILARA İLİŞKİN 12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

16 Kasım 2018 Cuma 07:58
Arjantin\'de G-20 Zirvesi Öncesi Bombalı Saldırılar
BAŞKENT BUENOS AİRES\'TE İKİ AYRI NOKTADA DÜZENLENEN BOMBALI SALDIRILARA İLİŞKİN 12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara, 16 Kasım 18 : Arjantin\'in başkenti Buenos Aires\'de iki ayrı noktada bombalı saldırı düzenlendi.

Başkentte, dün bir anıt ile yolsuzluk soruşturması yürüten Yargıç ClaudioBonado\'nun evinin önünde bombalı saldırılar düzenlendi. Anıt önünde bomba patlatan saldırganın yaralandığı saldırılarda, başka yaralanan veya hayatını kaybeden olmadı.

Saldırıların, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenecek G-20 Zirvesi öncesi yaşanması dikkati çekti.

Güvenlik Bakanı PatriciaBullrich, saldırıların ardından düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bullrich, şüphelilerin evlerinde patlayıcı madde ile el yapımı bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini söyledi.

Başkent Buenos Aires\'de 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenecek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi üst düzey liderlerin katılması bekleniyor.

(AA/RU/FEZ)
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