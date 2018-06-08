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“Arjantin İle İsrail Arasındaki Maç Kudüs Nedeniyle İptal Edildi“

Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie, İsrail'in Milli Takımı ile yarın oynanması planlanan ancak çarşamba günü yapılmayacağı duyurulan dostluk maçının Hayfa kentinden Kudüs'e taşınması nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

“Arjantin İle İsrail Arasındaki Maç Kudüs Nedeniyle İptal Edildi“

Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie, İsrail'in Milli Takımı ile yarın oynanması planlanan ancak çarşamba günü yapılmayacağı duyurulan dostluk maçının Hayfa kentinden Kudüs'e taşınması nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

08 Haziran 2018 Cuma 14:53
“Arjantin İle İsrail Arasındaki Maç Kudüs Nedeniyle İptal Edildi“

 Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie, İsrail'in Milli Takımı ile yarın oynanması planlanan ancak çarşamba günü yapılmayacağı duyurulan dostluk maçının Hayfa kentinden Kudüs'e taşınması nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

İsrail basınında yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Faurie yaptığı açıklamayla İsrailli yetkililerin, Arjantin ile İsrail arasında 9 Haziran'da oynanması planlanan hazırlık maçının dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin aldığı "tehditler nedeniyle" Kudüs'e gelmeyi kabul etmediği için iptal edildiği yönündeki açıklamalarını çürütmüş oldu.

Arjantin'in İsrail ile herhangi bir problemi olmadığını dile getiren Faurie, iki ülke milli takımları arasında daha önce birden çok maç yapıldığını hatırlattı. 

Faurie, iki ülke milli takımı arasında 9 Haziran'da yapılması planlanan ancak iptal edilen maçın aslında Hayfa kentinde oynanmasının kararlaştırıldığını belirterek, "Maçın Kudüs'e taşınması nedeniyle itirazlar yükselmeye başladı. Ayrıca ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasından kısa bir süre sonra oynanacak olması nedeniyle maç iptal edildi." dedi.

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Maçın Kudüs'te oynanacak olması Filistinlilerin tepkisini çekmiş, gelen tepkilerin ardından Arjantin Milli Takımı çarşamba günü maçın iptal edildiğini duyurmuştu. 

 Dostluk maçının iptali İsrail'de tartışmalara neden olurken, İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, Filistinlilerin maçın Kudüs'te oynanacak olması nedeniyle Messi'yi "tehdit ettiği" bu nedenle de ünlü futbolcunun Kudüs'e gelmek istemediği için maçın iptal edildiğini ileri sürmüştü. 

İsrailli bazı yetkililer ise Bakan Regev'i, Hayfa kentinde oynanacak maçın Kudüs'e taşınması için "ısrarcı davranması" nedeniyle "tek suçlu" olarak nitelendirdi.

Maçın, İsrail'in Kudüs'ü işgalini meşrulaştırma çabalarına hizmet edeceğini vurgulayan Filistinliler, birçok yerde gerçekleştirdikleri protestoların yanı sıra Arjantin'in hazırlıklarını sürdürdüğü Barcelona'da da gösteri düzenlemişti.

 


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Son Güncelleme: 08.06.2018 18:07
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