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Arjantin'de Senato, Kadınlara Hamileliklerinin İlk 14 Haftasında Kürtaj Hakkını Öngören Yasa Tasarını Reddetti

Arjantin'de senato, kadınlara hamileliklerinin ilk 14 haftasında kürtaj hakkını öngören yasa tasarını reddetti.

Arjantin'de Senato, Kadınlara Hamileliklerinin İlk 14 Haftasında Kürtaj Hakkını Öngören Yasa Tasarını Reddetti

Arjantin'de senato, kadınlara hamileliklerinin ilk 14 haftasında kürtaj hakkını öngören yasa tasarını reddetti.

09 Ağustos 2018 Perşembe 09:19
Arjantin'de Senato, Kadınlara Hamileliklerinin İlk 14 Haftasında Kürtaj Hakkını Öngören Yasa Tasarını Reddetti


Arjantin'de senato, kadınlara hamileliklerinin ilk 14 haftasında kürtaj hakkını öngören yasa tasarını reddetti.
Aylardır ülkede tartışılan tasarının oylamasında 38 senatör karşıt oy kullanırken 31'i ise kabul yönünde oy verdi.
Ülkede hali hazırda kürtaja sadece tecavüz vakalarında ve annelerin sağlık sorunu yaşadığı durumlarda izin veriliyor.
Oylama sırasında hem kürtaj yanlıları hem de karşıtları parlamento binası önünde gösteri düzenledi.
Kürtaj karşıtı bir eylemci, "Bu oylama Arjantin'in hala aile değerlerini temsil eden bir ülke olduğunu gösterdi" dedi.
Kürtaj yanlısı eylemcilerinse ağladığı ve kararı protesto ettiği görüldü.
Kadın hakları örgütlerinin yıllardır süren kampanyalarının ardından merkez sağ hükümet geçen aylarda, kürtajı yasallaştırmak için bir referandumun değerlendirilebileceğini açıklamıştı.
Latin Amerika'da sadece Uruguay ve Küba kürtaj hakkını tamamen kabul etmiş ülkeler.
Mayıs ayında İrlanda'da kürtaj yasağıyla ilgili referandum düzenlenmiş, 'Evet' kampanyası destekçileri oyların yüzde 66,4'ünü alarak zafer kazanmıştı.
Böylece ülkede yıllardır tartışılan kürtajı yasaklayan yasal düzenlemede değişiklik yapılmasının da önü açılmıştı.
 

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Son Güncelleme: 09.08.2018 12:25
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