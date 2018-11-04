banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
214.594
DOLAR
5.4213
STERLİN
7.0368
EURO
6.1723
UBP Parti Meclisi belirlendi
UBP PARTİ MECLİSİ BELİRLENDİ
Meclis yarın toplanıyor
MECLİS YARIN TOPLANIYOR
Lapta’da kokain
LAPTA'DA KOKAİN
KPSS önlisans sınavı bugün yapılıyor
KPSS ÖNLİSANS SINAVI BUGÜN YAPILIYOR
banner282
Flaş Haber
Lapta’da kokain
Kapat

"arap Kalkanı 1" Ortak Askeri Tatbikatı Mısır\'da Başladı

Kahire, 4 Kasım 18 : Arap ülkelerinin ortak tatbikatı

"arap Kalkanı 1" Ortak Askeri Tatbikatı Mısır\'da Başladı

Kahire, 4 Kasım 18 : Arap ülkelerinin ortak tatbikatı

04 Kasım 2018 Pazar 07:38
Kahire, 4 Kasım 18 : Arap ülkelerinin ortak tatbikatı "Arap Kalkanı 1" Mısır\'da başladı.
Arap ülkeleri arasındaki askeri iş birliğini kuvvetlendirmek ve savaş kabiliyetini artırmak amacıyla düzenlenen tatbikat Mısır\'ın ev sahipliğinde başladı.
Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün\'ün katıldığı tatbikatta Fas ve Lübnan, gözlemci olarak yer alıyor.
Mısır\'ın kuzeybatısındaki Muhammed Necib Askeri Üssü\'nde yapılacak tatbikatın 16 Kasım\'a kadar sürmesi planlanıyor.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA\'da yer alan habere göre, tatbikata katılan Suudi Arabistan birliklerinin komutanı Abdullah bin Hüseyin es-Sebii, tatbikatın askeri iş birliğini geliştirmeyi amaçladığını söyledi.
Sebii, tatbikatın terörle mücadele, sınırdaki köyleri temizleme ve güvenliğini sağlama, patlayıcılarla mücadele, kıyı güvenliği, kara, deniz ve hava muharebesiyle ilgili bir dizi faaliyeti içerdiğini belirtti.
(AA/GÖZ/SEL)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'de Gişede Bekleyen Araçlara Tır Çarptı: 15 Ölü
Çin'de Gişede Bekleyen Araçlara Tır Çarptı: 15 Ölü
Abd'nin İran Yaptırımlarının İkinci Adımı Yarın Başlıyor
Abd'nin İran Yaptırımlarının İkinci Adımı Yarın Başlıyor
Yeni Kaledonya’da Bağımsızlık Oylaması...
Yeni Kaledonya’da Bağımsızlık Oylaması...
Orta Afrika'da 10 Bin Kişi Aynı Hastaneye Sığındı
Orta Afrika'da 10 Bin Kişi Aynı Hastaneye Sığındı
Irak'tan İran Yaptırımlarıyla İlgili Açıklamalara Tepki...
Irak'tan İran Yaptırımlarıyla İlgili Açıklamalara Tepki...
Hollanda'da Ab'nin Göç Politikaları Protesto Edildi
Hollanda'da Ab'nin Göç Politikaları Protesto Edildi
Pakistan'da Asya Bibi Protestoları Sona Erdi
Pakistan'da Asya Bibi Protestoları Sona Erdi
Rusya, Abd'nin İran Yaptırımlarını Kınadı
Rusya, Abd'nin İran Yaptırımlarını Kınadı
Uçakta tecavüz etti!
Uçakta tecavüz etti!
Jennifer Lopez’in zümrüt yeşili elbisesi yürekleri hoplattı
Jennifer Lopez’in zümrüt yeşili elbisesi yürekleri hoplattı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim