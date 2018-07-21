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Arap Parlamentosu'ndan 'Yahudi ulus devlet' yasasını reddetme çağrısı

Arap Parlamentosu, Filistin'i daha fazla destekleme, İsrail meclisinde kabul edilen "Yahudi ulus devlet" yasasını reddetme çağrısında bulundu.

Arap Parlamentosu'ndan 'Yahudi ulus devlet' yasasını reddetme çağrısı

Arap Parlamentosu, Filistin'i daha fazla destekleme, İsrail meclisinde kabul edilen "Yahudi ulus devlet" yasasını reddetme çağrısında bulundu.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 20:33
Arap Parlamentosu'ndan 'Yahudi ulus devlet' yasasını reddetme çağrısı

Arap Parlamentosu'ndan 'Yahudi ulus devlet' yasasını reddetme çağrısı

Arap Parlamentosu, Filistin'i daha fazla destekleme, İsrail meclisinde kabul edilen "Yahudi ulus devlet" yasasını reddetme çağrısında bulundu.

Arap Parlamentosu, Mısır'ın başkenti Kahire'de Kuveyt'in talebi üzerine Filistin meselesindeki son gelişmeleri görüşmek için olağanüstü oturum düzenledi.

Oturumda Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed bin Abdullah Al Mahmud, ülkesinin Filistin halkı haklarına kavuşana kadar Gazze Şeridi ve Batı Şeria sakinlerini desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Al Mahmud, Arapları birlik olmaya, iş birliği yapmaya, Filistin'e daha fazla destek vermeye, Gazze ablukasını kaldırmaya, Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme ve devlet kurma hakkını desteklemeye çağırdı.

"Filistin meselesi bizim için olağanüstü bir durumdur"

Kuveyt Parlamentosu Başkanı Merzuk Ali Ganim, "Olup bitenlerin yansımalarını görüşmek için bir olağanüstü toplantı istediğimizde, bize ne olduğuna dair soru sorulmasını beklerdik. Filistin meselesi bizim için sürekli olarak olağanüstü bir durumdur." dedi.

Ganim, "Biz susuyoruz, düşman saldırılarını artırıyor, gerçekçi sloganlar dillendiriyoruz, onların kibri artıyor, biz siyaset sanatıyla uğraşıyoruz onlar büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyor." diye konuştu.

Filistin davasının çözümsüz kalmasının ve unutulmaya terk edilmesinin çok kötü sonuçları olacağını vurgulayan Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, Filistin’in isminin zikredildiği herhangi bir toplantı ya veya etkinliğin önemli olduğunu ve İsrail’i rahatsız edeceğini dile getirdi.

Filistin krizini çözmek ve desteklemek için ciddi tutum sergilenmesi çağrısında bulunan Ganim, "Halklar unutmaz. Düşmanın da şunu çok iyi bilmesi gerekir; Sonunda sadece doğru olan gerçekleşecektir. İşgal sona erecek ve başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulacaktır. Başka bir şey olmayacak." diye konuştu.

"Filistin davası tüm Arap halkının uykusunu kaçırmaya devam edecek"

Libya Meclis Başkanı Akil Salih de Filistin davasının tüm Arap halkının uykusunu kaçırmaya devam edeceğini söyledi.

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının yansımalarının olacağı uyarısında bulunan Salih, ülkesinin, İsrail'in Yahudi ulus devlet yasasını reddettiğini belirterek yasayı "tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Salih, "Toprağın sahipleri olan Filistinlilere karşı ırkçılığı ve ayrımcılığı meşrulaştıran, kendi kaderini tayin hakkını reddeden ve Yahudi yerleşimciliğini meşrulaştıran bu yasayı üzülerek izledik." dedi.

Yemen'de Meclis Başkan Yardımcısı Muhammed Ali eş-Şeddadi de ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını "kışkırtıcı" bir durum olarak nitelendirerek, Filistinlilerin haklarını sağlama ve ablukayı ortadan kaldırma çağrısında bulundu.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı ve Filistin Bölümü Başkanı Said Ebu Ali ise konuşmasında Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği suçlarla ilgili uluslararası soruşturma yürütülmesini talebini iletti.

Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir temsilcileri ise uluslararası topluma Filistin halkına ve kutsallarına koruma sağlanması çağrısı yaptı.

Yahudi ulus devlet yasası ne getiriyor?

İsrail meclisinde çok az bir oy farkıyla kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği belirtiliyor.

Hâlihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu. Bununla birlikte yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir, İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır, dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır, Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır ve İsrail'in başkenti Kudüs'tür.

Yasada, "İsrail, tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır." denilerek Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarının da görmezden gelinmiş olduğu dile getiriliyor.

İsrail, dünyanın değişik bölgelerinde bulunan Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ederken, 1948'de vatanlarından sürdüğü Filistinlilere geri dönme hakkını tanımayı ise reddediyor.

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