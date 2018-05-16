Arap Birliği yarın Kudüs için toplanacak

Arap Birliğinin, Kudüs için yarın dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacağı belirtildi.



Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Arap Birliği, Suudi Arabistan'ın talebi ve ismi açıklanmayan iki ülkenin de onayı üzerine yarın Kudüs için olağanüstü toplanma kararı aldı.



Toplantıda ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerinin görüşüleceği belirtildi.



Arap Birliğinin Filistin'in talebi üzerine bugün de daimî temsilciler düzeyinde olağanüstü bir toplantı yapması bekleniyor.Birliğin olağanüstü toplantı kararı alabilmesi için bir üye ülkenin talepte bulunması, iki üye ülkenin de bu talebi onaylaması gerekiyor.