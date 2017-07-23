Arap Birliği Mescid-i Aksa İçin Olağanüstü Toplanıyor

BİRLİĞİN GENEL SEKRETERİ EBU GAYT: "KUDÜS KIRMIZIÇİZGİMİZDİR. ARAP VE MÜSLÜMANLAR ONA ZARAR GELMESİNİ KABUL ETMEZ. İSRAİL HÜKÜMETİ ATEŞLE OYNUYOR. İSRAİL, İSLAM VE ARAP ÂLEMİNDE BÜYÜK BİR KRİZİN FİTİLİNİ ATEŞLİYOR"

Arap Birliği'nin, İsrail’in Kudüs ve Mescid-i Aksa’daki artan ihlalleri nedeniyle olağanüstü toplanma kararı aldığı belirtildi.

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Dün gerçekleşen yoğun telefon görüşmeleri ve Ürdün’ün talebi üzerine Arap Birliği’nin dışişleri bakanları seviyesinde olağanüstü toplanması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Birliğin Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in yıllarca sürdürdüğü Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya karşı planlarını kınayarak, "Kudüs kırmızıçizgimizdir. Arap ve Müslümanlar ona zarar gelmesini kabul etmez. İsrail hükümeti ateşle oynuyor. İsrail, İslam ve Arap âleminde büyük bir krizin fitilini ateşliyor." diye konuştu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi dün Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile telefonda görüşerek, Kudüs ve Mescid-i Aksa’da yaşanan son gelişmeleri değerlendirmişti.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara metal arama detektörleri yerleştirmişti.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor.

Filistin halkı, metal detektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil Aksa üzerinde hâkimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor. İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfı'na danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabul edilmesi halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekânsal olarak bölünüp Yahudilere tahsis edilmesinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.