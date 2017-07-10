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10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:29

Arap Birliği, İsrail'in Hak İhlallerinden Kaygılı

Arap Birliği, İsrail'in devam eden hak ihlallerinden derin kaygı duyduğunu ve Filistin davasının siyasi çözümünün tıkanmasından dolayı ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Arap Birliği, İsrail'in Hak İhlallerinden Kaygılı
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ARAP BİRLİĞİ, İSRAİL'İN DEVAM EDEN HAK İHLALLERİNDEN DERİN KAYGI DUYDUĞUNU AÇIKLADI

Arap Birliği, İsrail'in devam eden hak ihlallerinden derin kaygı duyduğunu ve Filistin davasının siyasi çözümünün tıkanmasından dolayı ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Arap Birliği'nin Filistin ve işgal altındaki Arap topraklarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali, dün Arap ülkelerinde Filistinliler konusundaki eğitim bakanlarının 76'ncı çalışma döneminin açılısında yaptığı konuşmada, Arap Birliği'nin İsrail'in devam eden hak ihlallerinden derin kaygı duyduğunu ve Filistin davasının siyasi çözümün tıkanması nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Yahudi yerleşim yerleri ile Filistinlilerin haklarını ihlali etmeye devam ettiğini söyleyen Ebu Ali, Kudüs'ü Yahudileştirme çalışmaları yönündeki uygulamalarına, Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekânların hedef alınmasına ve Müslümanlar ile Hristiyanların ibadet özgürlüğüne kısıtlama getirilmesine dikkati çekti.

Ebu Ali ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarında eğitim sürecini de hedef alarak halkı cahil bırakmayı amaçladığını kaydetti.

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