Arap Baharı kapını çalıyor

Rusya’da tartışmalı parlamento seçimlerinin ardından önceki akşam başkent Moskova’da düzenlenen gösterilerde 300 kişi tutuklandı.

Putin Yönetimi, 1993 yılından bu yana ilk kez askeri Moskova’ya soktu. ABD’li Senatör John McCain ise Twitter üzerinden Putin’e “Değerli Vlad. Arap Baharı, mahallenize yaklaşıyor” dedi.

RUSYA’daki çalkantılar, parlamento seçimlerinde iktidar partisi Birlik Rusya’nın kan kaybetmesine rağmen oyların neredeyse yarısını aldığının resmen açıklanmasından sonra patlak verdi.

Muhalefetin Moskova belediyesinden izin alarak düzenlediği seçimleri protesto gösterisine organizatörlerin bile tahmin etmediği sayıda insan katıldı. Muhalefete göre 15 bin polisin verilerine göre 3 bin kişi “Çisti Prudi” meydanını doldurdu. “Solidarnost” muhalif organizasyon gösterisinde “Putin’in olmadığı bir Rusya istiyoruz”, “Dolandırıcı ve hırsızların partisi aşağı” sloganları meydanı inletti.

Gösterici başına bir polisin düştüğü miting bir saat kadar meydanda devam ettikten sonra asıl kritik gelişmeler yaşandı. Muhalifler tutuklandı Kalabalık gösterici kitlesi “Sakallı Çurov’a gününü gösterelim” (Çurov seçim komisyon başkanı) sloganlarıyla Rusya Merkez Seçim Komisyonu binasının bulunduğu yöne hareket etti. Gözaltına alınan 300’e yakın gösterici arasında “Öbür Rusya” liderlerinden Ilya Varlamov, Ilya Yaşin ile gençlerin gözde lideri Aleksey Nevalni bulunuyordu.

Muhalefetin kitle meydan gösterisine iktidarın gençlik kolu “Naşi” örgütü de karşılık verdi. Putin ile Devlet Başkanı Medvedev’i destekleyen “Naşi” örgütü Kremlin’e yakın Manej meydanında yönetime destek gösterisi yaptı. Protesto gösterileri üzerine Putin Yönetimi, Moskova’ya dışarıdan takviye askeri birlikler getirdi. Rusya İçişleri Bakanlığı atılan bu adımı vatandaşların huzur ve can güvenliğini koruma önlemi olarak nitelendirdi. Moskova’ya 1993 yılından bu yana ilk defa asayişi sağlama gerekçesiyle İç Askeri Birlikler (jandarma) sevkedilmiş oldu.

1993 yılında Boris Yeltsin ile parlamento arasındaki çıkan ihtilafta parlamento binası tank ateşine tutulmuştu. Dünkü gösterilerde gözaltına alınan 300 kişi ise serbest bırakıldı. ABD’den çifte uyarı Rusya’da geçen pazar yapılan parlamento seçimlerinin hileli geçtiği sadece ülke içindeki muhalefet değil, ABD tarafından da ilan edildi. Putin’e alaycı mesaj, ABD’nin eski Başkan adayı ve Senatör John McCain’den geldi. Putin’e Twitter üzerinden seslenen McCain, “Dostum Vlad, dikkatli ol. Arap Baharı sizin mahalleye yaklaşıyor” dedi.

ABD’den ikinci eleştiri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’dan geldi. AGİT, 18’nci Dışişleri bakanları toplantısı için Litvanya başkenti Vilnius’tan Rusya yönetimine seslenen Clinton, “Rusya’daki seçimler adil ve demokratik yapılmadı. Sonuçlar halkın iradesini yansıtmadığı gibi yapılan manipülasyonlar esaslı soruşturma gerektiriyor” dedi. Rusya, Clinton’un yorumunun kabul edilemez olduğunu belirtti.