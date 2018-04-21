Aralarında 30 yaş fark olduğunu duyan kulaklarına inanamıyor

Fotoğraftaki iki kadına dikkatlice bakın sizce hangisi daha yaşlı? Aralarında 30 yaş fark olan bu iki kadından birinin eski halini görenler şoke oluyor...

Bu fotoğraftaki iki kadından hangisi sizce daha yaşlı? Karar veremediniz mi? Aralarında neredeyse 30 yaş fark var desek? Yine mi emin değilsiniz!

Fotoğraftaki kadınlar biri Çinli aktris Yan Ni diğeri de kızı Zou Yuanqing. Anne Yan Ni 47 yaşında, kızı ise 20.

Bu hafta Pekin'de düzenlenen bir film galasına katılan anne kızın görüntüsü hem kendi ülkelerinde hem de dünyada gündem oldu. Neredeyse yaşıt görünen Yan Ni ve kızı Zou 'Sanki anne kız değil de kardeş gibiler' yorumlarına neden oldu.

Fotoğrafta soldaki siyah elbiseli kadın 47 yaşındaki Yan Ni, beyaz elbiseli olan ise 20 yaşındaki Zou Yuanging.

Peki nasıl oluyor da ünlü aktrist kızı kadar genç görünebiliyor. Bu sorunun yanıtını vermeden önce Yan Ni'nin geçmişteki fotoğrafına bakmakta fayda var.

Bu fotoğraf 2007 yılında 36 yaşındayken çekilmiş fotoğrafı. Ünlü oyuncunun 11 yıl önce çekilen fotoğrafında bugünden daha yaşlı görünmesi oyuncunun gençlik sırrına olan merakı arttırdı.

Ancak ünlü yıldız gençlik sırrını açıklamama konusunda ısrarcı. Pekin'de katıldığı kırmızı halı töreninde de gençlik sırrıyla ilgili soruları esprili yanıtlarla geçiştirdi.