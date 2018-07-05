banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99097
ALTIN
185.309
DOLAR
4.5846
STERLİN
6.0613
EURO
5.3635
4 Köye Yarın 5 Saat Süreyle Elektrik Verilemeyecek!
4 Köye Yarın 5 Saat...
Tukyu'da tutuklandı
TUKYU'DA TUTUKLANDI
Eski kundakcı uyuşturucu ile yakalandı
ESKİ KUNDAKCI UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI
Sahte Bulgaristanlı yakalandı
SAHTE BULGARİSTANLI YAKALANDI
banner282
Flaş Haber
Metehan sapığı mahkemede
Kapat

Arakanlı kadınlardan imdat çığlıkları yükseliyor

Myanmar askerlerinin tecavüzü sonucu hamile kalan Arakanlı Müslüman kadınlar, toplumdan dışlanma korkusu ve yaşadıkları dehşet nedeniyle bebeklerine sahip çıkmıyor.

Arakanlı kadınlardan imdat çığlıkları yükseliyor

Myanmar askerlerinin tecavüzü sonucu hamile kalan Arakanlı Müslüman kadınlar, toplumdan dışlanma korkusu ve yaşadıkları dehşet nedeniyle bebeklerine sahip çıkmıyor.

05 Temmuz 2018 Perşembe 18:52
Arakanlı kadınlardan imdat çığlıkları yükseliyor

Arakanlı kadınlardan imdat çığlıkları yükseliyor

Myanmar askerlerinin tecavüzü sonucu hamile kalan Arakanlı Müslüman kadınlar, toplumdan dışlanma korkusu ve yaşadıkları dehşet nedeniyle bebeklerine sahip çıkmıyor.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yıllardır süren ve geçen yıl 25 Ağustos'ta yeniden tırmanışa geçen şiddetten en fazla zarar görenler kadın ve çocuklar oldu.

Dehşetin her türlüsüne tanık oldular

Kadınlar ve kız çocukları ailelerinden birçok kişinin vahşice katledilmesine tanık oldu. 

Pek çok etnik temizlik dalgası ve savaşta silah olarak kullanılan tecavüze uğradılar. 

Tecavüz sonucu doğan bir sürü bebek

Karınlarında kendilerine tecavüz eden Myanmar askerlerinin bebeklerini taşıyarak Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldılar. 

Tecavüz sonucu hamile kalan Arakanlı kadın ve kız çocukları, toplumdan dışlanma korkusu ve yaşadıkları dehşet nedeniyle bebeklerine sahip çıkmıyor.

Kimi vazgeçiyor kimi gizlice doğum yapıyor

Bazıları kamplarda buldukları düşük haplarıyla bebeklerinden vazgeçerken bazıları da gizli saklı doğum yapıyor.

Kadınlar utandıkları ve korktukları için konuşmadığından Bangladeş'teki kamplarda kaç bebeğin tecavüz sonucu dünyaya geldiği belli değil. 

İmdat çığlıkları yükseliyor

Tecavüz kurbanı bazı kadınlar, yaşadıklarını Associated Press (AP) muhabirine anlattı.

Adının sadece baş harfi ile verilmesini isteyen M, Myanmarlı askerlerin köyündeki bazı evleri ateşe verdiğini söyledi.

Oğlunu kurtarmaya çalıştı, askerlerin eline düştü

2 kızı kaçmayı başardı ama Arakanlı kadın, 2 yaşındaki oğlunu kurtarmaya çalışırken 6 askerin eline düştü ve tecavüze uğradı. 

Hamile olduğunu kaçtıkları Bangladeş'te fark ettiğini, kocasının hamilelikten dolayı kendisini suçladığını anlattı.

Hayatlarından vazgeçtiler

Dünyaya getirdiği erkek bebeği istemeyen kadın bebeğe isim bile koymuyor ve ona baktıkça yaşadığı dehşeti hatırlıyor. 

"Hiçbir şey alacak param yok. Eşim artık beni sevmiyor. Sadece ölmek istiyorum. Hayatımın bir anlamı yok."

Bebeğin hayatına son verdi

Myanmar askerlerinin tecavüzü sonucu hamile kalan bir diğer Arakanlı Müslüman da kendisini D. olarak tanıttı.

Hamile olduğunu ancak Bangladeş'e geçtiğinde fark ettiğini söyleyen kadın, kampta bulduğu düşük hapıyla bebeğinin hayatına son verdiğini anlattı.

"Bebeği doğurmak zorunda kalsaydım kendi canıma kıyardım çünkü bu benim için büyük bir utanç olurdu. İnsanlar beni yargılayacaktı."

Çoğu korkudan hamileliklerini saklıyor

Tecavüzle hamile kalan bazı Arakanlı Müslüman kadınlar ise insanların şaşırtıcı bir şekilde kendilerini anladığını ve desteklediğini söyledi.

Bir genç kadın, eşinin kendini boşamasından korktuğu için hamileliğini saklamaya çalıştığından bahsetti.

Durum ortaya çıktığında eşinin "Bu senin hatan değil. Yaşadıkların senin kaderindir. Böyle olmasını sen de istemezdin." diyerek destek verdiğini anlattı. 

Arakanlılar adalet istiyor

Bebeğini düşürmek zorunda da kalsa her şeye rağmen sevmeye de devam etse tecavüz kurbanı tüm Arakanlı Müslüman kadınlar, kendilerine bu acıyı yaşatan Myanmarlı askerlerin bir an önce cezalandırılması için "adalet" istiyor.

banner288
Son Güncelleme: 05.07.2018 18:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jaguar Land Rover'ın Üst Yöneticisi Speth: “İngiltere'deki Üretim Tesislerimizi Kapatabiliriz“
Jaguar Land Rover'ın Üst Yöneticisi Speth: “İngiltere'deki Üretim Tesislerimizi Kapatabiliriz“
Brexit’te Anlaşmazlık İngiliz Havacılık Sektörünü vurabilir...
Brexit’te Anlaşmazlık İngiliz Havacılık Sektörünü vurabilir...
Tayland'da İki Tekne Alabora Oldu: 7 Kayıp
Tayland'da İki Tekne Alabora Oldu: 7 Kayıp
Ryanair'in Kabin Görevlileri Greve Gidiyor...
Ryanair'in Kabin Görevlileri Greve Gidiyor...
Norveç'te Gölden 500 Yıllık Kılıç Çıkarıldı
Norveç'te Gölden 500 Yıllık Kılıç Çıkarıldı
Merkel, Almanya İle Macaristan Arasında Göç Konusunda Çok Farklı Bakış Açılarının Bulunduğunu Söyledi
Merkel, Almanya İle Macaristan Arasında Göç Konusunda Çok Farklı Bakış Açılarının Bulunduğunu Söyledi
AP Kararında Gözden Geçirme Talep Edildi
AP Kararında Gözden Geçirme Talep Edildi
Elinde Türk bayrağı ile vurulan Filistinli o anları anlattı
Elinde Türk bayrağı ile vurulan Filistinli o anları anlattı
İngiliz hemşire 17 bebeği öldürme suçundan tutuklandı
İngiliz hemşire 17 bebeği öldürme suçundan tutuklandı
Avrupa Birliği Rusya'ya yaptırımları uzattı
Avrupa Birliği Rusya'ya yaptırımları uzattı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim