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28 Eylül 2017 Perşembe 11:43

Arakan’da Son Bir Ayda 7 Bine Yakın Müslüman Katledildi

Arakan Rohingya Ulusal Teşkilatı (ARNO) Başkanı Nuri İslam, Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olaylarına ilişkin, &#34;Son bir ayda 7 bine yakın Müslüman katledildi. Katliamı perdelemek için öldürdükleri mazlumları ya yakıyorlar ya da nehirlere atıyorlar. Böylece iz bırakmamaya çalışıyorlar&#34; bilgisini paylaştı.

Arakan'da Son Bir Ayda 7 Bine Yakın Müslüman Katledildi
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Ankara, 28 Eylül 17 (.): Arakan Rohingya Ulusal Teşkilatı (ARNO) Başkanı Nuri İslam, Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olaylarına ilişkin, "Son bir ayda 7 bine yakın Müslüman katledildi. Katliamı perdelemek için öldürdükleri mazlumları ya yakıyorlar ya da nehirlere atıyorlar. Böylece iz bırakmamaya çalışıyorlar" bilgisini paylaştı.

İslam, Uluslararası Medya Enformasyon Derneğini (UMED) ziyaret etti.

UMED'den yapılan yazılı açıklamaya göre İslam, UMED Başkanı Aslan Değirmenci ve Başkan Yardımcısı Ahmet Açıkay ile bir araya geldi.

İslam, burada yaptığı açıklamada, Arakan'da yaşanan soykırımı gündemde tutan Türkiye medyasına teşekkürlerini iletti.

Arakan'da son bir ayda 7 bine yakın Müslüman'ın katledildiğini kaydeden İslam, şöyle konuştu:

"Bir o kadar da ulaşamadığımız kayıp kardeşlerimiz var. Sadece askerler değil artık fanatik Budistler de katliam yapıyor. Katliamı perdelemek için öldürdükleri mazlumları ya yakıyorlar ya da nehirlere atıyorlar. Böylece iz bırakmamaya çalışıyorlar. Neredeyse bütün köylerimizi bastılar. Yaktılar, yıktılar, yok ettiler. Bütün bunlara dünya seyirci kaldı. Türkiye ise ilk günden itibaren medyası, siyaseti, hayır kurumları ve halkıyla yanımızda durdu. Birçok yardım da ulaştı. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Özellikle Türkiye medyası çığlığımız oldu. Yaşananları sadece Türkiye'ye değil dünya kamuoyuna duyurdu. Bundan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum."

İslam, kalıcı bir çözüm için BM'nin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Nefes alamıyoruz. Ölüyoruz. Ancak öneriler hep geçici. Bu geçici öneriler yüzünden 10 yılda bir katliamlara maruz kalıyoruz. Artık yeter. Kalıcı çözüm bekliyoruz. Güvenli bölge, güvenli yaşam alanı oluşturulsun istiyoruz. Ölmek istemiyoruz. Kadınlarımıza tecavüz ediliyor. Bu, en vahşet olanı. Rabbim kimseye bu acıları tattırmasın. Evinden, yurdundan edilenlere sahip çıkılsın, topraklarına yeniden kavuşturulsun."

“MEDYAMIZ ARAKAN'A GÖZÜNÜ KAPATAMAZDI"

UMED Başkanı Değirmenci de ordu güçleri ve Budist rahipler öncülüğünde şiddeti giderek artan ve yaygınlaşan saldırıların son bulması için Türkiye'nin büyük bir mücadele verdiğini söyledi.

Yaraların sarılması için Türkiye'nin 81 ilinde yardım kampanyalarının organize edildiğini belirten Değirmenci, "Medyamız da Arakan'a gözünü kapatmadı, kapatamazdı. Budist Burma hükümetinin Arakan’daki zulümlerini medyamız tüm dünyaya duyurdu. Duyarlılık oluşturdu, vicdanları harekete geçirmek için elinden geleni yaptı." ifadelerini kullandı.

Arakan için insani yardım ve diplomasi konusunda atılan adımlara işaret eden Değirmenci, zulme sessiz kalan herkesi kınadıklarını, Arakanlı Müslümanların yanında olduklarını kaydetti.

(AA/FEZ)

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