Araba Kullanırken Porno İzleyince Öldü



ABD’nin Michigan eyaletinde direksiyon başında porno izleyen adam kaza trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti. Sürücünün kemeri takılı olmadığı için arabadan fırladığı belirtildi.



ABD Michigan Eyalet Polisi Sözcüsü Mike Shaw, Clifford Ray Jones (58) adlı kurbanın kaza sırasında cep telefonundan porno izlediğini, polis ekiplerinin cesedini bulduğunda üzerinde pantolon olmadığını söyledi.

Jones’un porno izlerken aracının kontrolünü yitirdiği ve kaza esnasında emniyet kemeri takılı olmadığı için aracından fırladığı belirtiliyor.



Sözcü Shaw, direksiyon başında kitap okuyan veya makyaj yapan sürücüleri sıklıkla gördüklerini belirtirken, direksiyon başında porno izlemenin duyduğu en tuhaf şeylerden biri olduğunu sözlerine ekledi

Son Güncelleme: 29.01.2016 21:56