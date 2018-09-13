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Apple’dan Yeni İphone Ve Akıllı Saat

Apple’dan Yeni İphone Ve Akıllı Saat

13 Eylül 2018 Perşembe 06:27
Apple’dan Yeni İphone Ve Akıllı Saat

ABD'li teknoloji devi Apple, yeni akıllı telefon modelleri iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR ile yeni akıllı saati Apple Watch Series 4'ü tanıttı.

Kaliforniya eyaletindeki idari merkezi Apple Park'ta düzenlenen sunumda Apple, yeni akıllı telefonlarını beğeniye sundu.

Yeni modellerin, geçen sene piyasa sunulan iPhone X gibi ön yüzeyinin neredeyse tamamının "kenardan kenara" (edge-to-edge) ekrana sahip olduğu görüldü.

Sunumda, "super retina display" OLED teknolojisine sahip iPhone XS ve iPhone XS Max'in, sırasıyla, 5,8 inç (14,7 cm) ve 6,5 inç (16,5 cm) ekranın bulunduğu belirtildi.

Her iki telefonun arkada 12, önde 7 megapiksel kameralarının bulunduğu kaydedilirken, iPhoneX'e kıyasla, iPhoneXS'in 30 dakika daha fazla, iPhone XS Max'in ise 90 dakika daha fazla pil ömrüne sahip olduğu vurgulandı.

Sunumda, yeni modellerin 64 GB, 256 GB ve 512 GB kapasiteye sahip iç bellek seçenekleriyle ve  "altın" ve "uzay grisi" renkleriyle piyasa sürüleceği aktarıldı.

Telefonların içindeki yeni A12 çip sayesinde uygulamaların yüzde 30 daha hızlı çalışacağına dikkat çekilen sunumda, her iki telefonun "Dual SIM" (çift sim kart) teknolojisini destekleyeceğinin altı çizildi.

Sunumda, vergiler hariç, iPhoneXS'in 999 dolardan, iPhone XS Max'in ise 1,099 dolardan başlayacağı bilgisine yer verilirken, ön siparişlerin cuma günü alınmaya başlayacağı, telefonların 21 Eylül'de mağazalarda yerlerini alacağı belirtildi.

İPHONE X KALDIRILDI

Bu arada, yeni cep telefonu modellerinin çıkarılması nedeniyle, iPhone 7'nin fiyatı 449, iPhone 8'in de 599 dolara düşerken, Apple'ın internet sitesinden 1 yıl önce çıkan iPhoneX'in kaldırılması dikkati çekti ve telefonun artık üretilmeyecek olmasını gündeme getirdi.

Apple, 749 dolardan başlayacak ancak hemen hemen aynı donanıma sahip iPhone XR adlı üçüncü bir model tanıttı. 

Ön yüzeyinin yine neredeyse tamamının "kenardan kenara" (edge-to-edge) ekrana sahip olan iPhoneXR'da, "super retina display" OLED teknolojisi yerine "liquid retina display" LCD teknolojisi kullanıldığı ve ekran boyutunun 6,1 inch (15,5 cm) olduğu kaydedildi.

Sunumda, iPhoneXR'ın pil ömrünün iPhone 8 Plus'a göre 90 dakika daha uzun olduğu vurgulandı.

Söz konusu telefonun yine A12 çipe, arkada 12 ve önde 7 megapiksel kameraya sahip olduğu, ürünün 64 GB, 256 GB ve 512 GB kapasiteli iç bellek seçenekleriyle piyasaya sürüleceği belirtildi.

iPhoneXR'ın, "beyaz", "siyah", "mavi", "pembe", "sarı" ve "kırmızı" renklerle tüketicilerin beğenisine sunulacağı ifade edildi.

APPLE WATCH 4

Şirket, yeni akıllı saati Apple Watch 4'ün de artık ön yüzeyinin tamamının "kenardan kenara" (edge-to-edge) ekrana sahip olacağını duyurdu.

Düşük kalp ritmi ve kalp ritmi taraması gibi yeni özelliklerini barındıran Apple Watch 4'ün en öne çıkan özelliğinin tek dokunuşla 30 saniye içinde elektrokardiyogram (EKG) testi yapabilmesi olduğu vurgulandı.

Sunumda, bu özellik ile kullanıcılarının EKG testlerini iPhone veya iPad'lerinde görebilecekleri ve  doktorlarına yollayabilecekleri bildirildi.

Ayrıca, Apple Watch 4'ün kullanıcıların yere düştüğünü algılayabildiğine dikkatin çekildiği sunumda, ayağa kalkılmaması durumunda akıllı saatin otomatik olarak ambulans hizmetini arayacağının altı çizildi.

Sunumda, Apple Watch 4'ün şirketin daha önceki akıllı saat modeline kıyasla, yüzde 32-35 arasında daha büyük ekranın bulunduğu, hoparlörünün yüzde 50 daha fazla yüksek ses çıkarabildiği ve performansının 2 kat hızlı olduğu dile getirildi. Apple Watch 4'ün 18 saat pil ömrünün bulunduğu bilgisine yer verildi.

Ürünün GPS destekli modelinin 399, sim kartlı modelinin ise 499 dolardan satışa çıkacağı, ön siparişlerin cuma günü alınmaya başlayacağı, saatin 21 Eylül'de mağazalarda yerini alacağı bildirildi.

Sunumda, Apple Watch 3'ün başlangıç fiyatının 279 dolara çekildiği belirtildi.

Son Güncelleme: 13.09.2018 09:41
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