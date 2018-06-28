"Apple ve Samsung 7 Yıl Sonra Uzlaştı"



Apple ve Samsung, telefonlarının tasarımları hakkında yedi yıl süren davanın ardından uzlaşmaya vardı.



Anlaşma, ABD'deki mahkemede jürinin Samsung'un Apple'a 539 milyon dolar ödemesi yönündeki karardan bir hafta sonra sağlandı. Anlaşmanın şartları ise açıklanmadı.



Jüri, Samsung'un iPhone'un özelliklerini kopyaladığına karar vermişti.İki şirket arasındaki dava 2011'de başlamış, Apple Güney Koreli rakibine 2 milyar dolarlık dava açmıştı.



2012'de ABD'deki bir mahkemede jüri Samsung'un iPhone'un uygulama ikonlarını yan yana göstermesini kopyaladığı görüşüne varmış Apple'a 1,05 milyar dolar ceza ödemesine karar vermişti.



Samsung bu kararı kısmen temyize taşımış ve Yüksek Mahkeme'ye kadar giden davanın sonucunda Samsung haklı bulunmuştu.



Yüksek Mahkeme'nin cezayı belirlemek üzere dosyayı yerel mahkemeye geri göndermesinin ardından Mayıs'ta Samsung 539 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı.



